Zuckerberg udělal chybu! Uniklo video revolučních brýlí, představí se nejspíš už zítra

Meta omylem zveřejnila video svých nových chytrých brýlí Ray-Ban s vestavěným displejem
Brýle nabídnou průhledový displej nad pravým okem a ovládání pomocí EMG náramku
Cena by se měla pohybovat kolem 800 dolarů (přibližně 16 500 Kč)

Publikováno: 16.9.2025 16:00

Několik dnů před důležitou konferencí Meta Connect 2025 se na YouTube krátce objevilo video, které předčasně odhalilo největší hardwarovou novinku společnosti. Meta Ray-Ban Display – tak by se mohly jmenovat nové chytré brýle s vestavěným displejem, které Meta vyvíjí pod kódovým označením „Hypernova". Video sice rychle zmizelo, ale internet nezapomíná.

Uniklé záběry ukazují brýle s monokulárním průhledovým displejem (HUD) umístěným nad pravým okem. Na videu jsou předvedeny praktické funkce jako navigace s mapovými podklady přímo v zorném poli, překlad textu v reálném čase, odpovídání na zprávy a samozřejmě hlasové ovládání pomocí Meta AI. To všechno vypadá jako scény ze sci-fi filmu, jenže tentokrát jde o reálný produkt.

EMG náramek místo gest do vzduchu

Zajímavou součástí systému je speciální náramek využívající technologii sEMG (povrchová elektromyografie). Ten dokáže interpretovat elektrické signály z vašich svalů a převádět je na příkazy pro brýle. Na videu je ukázka, jak uživatel „píše" odpověď na zprávu pouhými pohyby ruky – bez nutnosti fyzické klávesnice nebo mávání rukama ve vzduchu.

Meta tento typ ovládání dříve nazývala „neurální náramek" při představování konceptu Orion AR. Technologie funguje tak, že snímá mikroskopické elektrické impulsy, které váš mozek posílá do svalů ruky. I když rukou téměř nepohnete, náramek zachytí váš záměr a převede ho na digitální příkaz.

Design ustoupil funkcím

Nové brýle jsou výrazně tlustší než současná generace Meta Ray-Ban, zejména v oblasti paciček. Podle dřívějších zpráv měl partner EssilorLuxottica (mateřská společnost Ray-Ban) s tímto designovým požadavkem problém – chtěl zachovat elegantní vzhled klasických slunečních brýlí. Výsledný kompromis je patrný: brýle stále vypadají jako Ray-Ban, ale už na první pohled prozrazují svou technologickou podstatu.

Ve videu se mimochodem objevily i druhé chytré brýle – model Oakley „Sphaera" s kamerou umístěnou na nosníku. Meta tak možná omylem odhalila hned dvě novinky najednou.

Cena jako za prémiový smartphone

Podle dřívějších spekulací by měly nové brýle s displejem stát kolem 800 dolarů, což je v přepočtu zhruba 16 500 korun bez daně. Původně se očekávalo, že Ray-Ban brýle s displejem dorazí až v roce 2026. Načasování úniku a blížící se konference Meta Connect (17. září 2025) ale naznačují, že Mark Zuckerberg má v rukávu překvapení a produkt představí dříve.

Konkurence se také připravuje

Meta není jediná, kdo sází na chytré brýle. Google a Samsung pracují na platformě Android XR, přičemž Samsung má letos představit headset s kódovým označením „Project Moohan". Chytré brýle s Android XR by měly následovat příští rok.

Zatímco Meta vsadila na partnerství s módními značkami a postupnou evoluci od brýlí s kamerou k brýlím s displejem, konkurence možná přijde rovnou s pokročilejším řešením. Otázkou zůstává, kdo dokáže vyřešit základní problémy této kategorie: výdrž baterie, hmotnost a cenu.

Oficiální představení Meta Ray-Ban Display očekáváme už ve středu 17. září během keynote Marka Zuckerberga. Pokud uniklé informace odpovídají realitě, mohli bychom se konečně dočkat chytrých brýlí, které nepůsobí jako technologická kuriozita, ale jako užitečný každodenní pomocník.

Co říkáte na připravované brýle od Mety?

Zdroj: 9to5google