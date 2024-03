Meta údajně chystá levný VR headset Quest 3s

Bude mít nižší rozlišení i úložiště než Quest 3

Zatím ale není jasné, kolik za něj firma naúčtuje

Společnost Meta se chystá rozšířit svou nabídku VR headsetů o cenově dostupnější model, který by se mohl jmenovat Meta Quest 3s. Nový headset se objevil na snímcích ze schůzky Meta User Research Zoom, které zveřejnil jeden z uživatelů na Redditu.

Z uniklých informací se zdá, že Quest 3s bude skutečně ořezanou verzí Questu 3 s nižší cenou. Nabídne rozlišení 1920 x 1832 pixelů s 20 PPD a 256GB interní úložiště. Quest 3 nabízí vyšší rozlišení 2208 x 2064 bodů s 25,5 PPD a až 512GB úložiště, jistý downgrade tedy bude pozorovatelný i okem, na druhou stranu poloviční úložiště nemusí většinu uživatelů trápit. Na snímcích můžeme vidět Quest 3 i Quest 3s vedle sebe, levnější model je zjevně menší a má šest výřezů pro snímače na přední straně, zatímco Quest 3 má jen tři.

Uvedení cenově dostupnějšího VR headsetu by mohlo výrazně rozšířit uživatelskou základnu. V Česku se Quest 3 prodává od 15 tisíc. Zatím však není jasné, kolik si bude americká společnost účtovat za levnější model. Pokud by stál do 10 tisíc, mohl by (i díky popularitě Apple Vision Pro) oslovit ještě větší skupinu geeků, kteří po VR prahnou, ale zároveň za headset nechtějí utrácet vyšší desetitisíce korun.

Koupili byste si levnější VR headset od Mety?

Zdroj: gizmochina.com