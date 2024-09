Meta musí uposlechnout Nařízení o digitálních trzích

Do svých chatovacích aplikací musí pustit appky třetích stran

Víme, jak to bude vypadat i fungovat

Když budete hledat aplikaci pro chatování nebo videohovory, na 99 procent narazíte na nějakou od Mety, Googlu nebo Microsoftu. Přitom existují stovky různých chatovacích aplikacích, které jsou možná i lepší než Messenger nebo WhatsApp – ale uživatelé jednoduše nemají šanci dozvědět se o nich, protože nadnárodní korporace mají své zákazníky „v hrsti“.

To se ale brzy změní. Nařízení o digitálních trzích (DMA) se zaměřuje na šest největších technologických firem světa a určuje jim, aby do svých nejoblíbenějších a nejpropagovanějších produktů pustily i menší konkurenci. A giganti musejí uposlechnout, ať se jim to líbí nebo ne. Co se týká společnosti Meta, tam nátlak EU směřuje hlavně vůči aplikacím Messenger a WhatsApp. A Meta se tomu nejen nebrání, ale už několik měsíců na integraci chatů třetích stran pilně pracuje.

Teď se pochlubila tím, jak má vše do budoucna vypadat. A je to více než zajímavé. Meta se totiž nebude snažit další možnosti chatů nikde skrývat a složitě je nebudete hledat v nastavení svých aplikací. Hned po otevření Messengeru nebo WhatsAppu byste měli vidět možnost „Nastavení chatů třetích stran“ a budete mít také možnost volby, zde je mít kombinované se stávajícími (tedy těmi z WhatsAppu či Messangeru) nebo si je zachovat oddělené.

Chaty přitom budou mít zprvu jen omezené funkce – a to i kdyby v nich byla původně třeba i možnost provádět videohovory. Meta to prozatím neumožní. Ale od roku 2027 by měly být plně funkční a mělo by se tedy i v aplikacích třetích stran dát nejen psát a přidávat reakce, ale i volat si nebo spouštět videohovory.

Uživatelé by nakonec jistě ocenili i možnost propojení WhatsAppu a Messengeru do jedné jediné aplikace, ale Meta zatím neřekla, kdy a jestli to bude možné. Stejně jako nesdělila přesný termín napojení dalších chatů do svých aplikací.

