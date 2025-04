Tohle se nás týká! Meta začne trénovat své AI modely na evropském obsahu. Ve hře jsou veřejné příspěvky i konverzace s Meta AI

Meta se pouští do sběru veřejně dostupného obsahu dospělých uživatelů z EU, a to za účelem tréninku svých AI modelů. Mezi takový obsah patří například veřejné příspěvky a komentáře na Facebooku či Instagramu, a vedle toho bude Meta analyzovat i způsob, jakým lidé komunikují s Meta AI. Podle společnosti by mělo jít o další krok směrem k tomu, aby byla umělá inteligence společnosti „skutečně evropská“ – tedy aby rozuměla místním jazykům, kulturním kontextům, osobitému smyslu pro humor nebo třeba nářečím, a aby tak byla skutečně přizpůsobena Evropanům.

Sběr dat by měl zlepšit schopnosti AI nejen v textu, ale i ve videu, hlase a obrazu. Meta se totiž připravuje na rozšíření funkcí své AI napříč platformami jako Facebook, Instagram, WhatsApp a Messenger.

Meta má vizi, ale vy nechcete být součástí? Máte šanci odmítnout!

Od tohoto týdne začnou evropským uživatelům přicházet oznámení – buď přímo v aplikaci, nebo emailem. Bude v nich náležitě vysvětleno, jaký typ dat se začne sbírat, proč se to vlastně dělá a co to má přinést. Součástí bude i jednoduchý odkaz na formulář, pomocí kterého lze s použitím svých dat nesouhlasit.

Firma zároveň ujistila, že se nebude dotýkat soukromých zpráv s přáteli a rodinou, a rovněž nebude sbírat data od uživatelů mladších 18 let.

Zároveň nejde o nic výjimečného…

Podobný přístup už podle Mety používají i jiné firmy – například Google a OpenAI. Obě společnosti už údajně trénují své modely na datech z Evropy. Meta jde očividně v jejich stopách, ale snaží se odlišit tím, že celý proces prezentuje jako transparentnější a přístupnější než u konkurence.

Co ale právní rámec? Někteří tvrdí, že si Meta zahrává, ale podle společnosti samotné je vše v pořádku. V roce 2023 byl její trénink AI v Evropě sice pozastaven kvůli nejistotě kolem pravidel GDPR, jenže nyní už sebevědomě prohlašuje, že má jasno.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) prý v prosinci potvrdil, že společnost dodržuje zákonné požadavky. Od té doby firma spolupracuje s irskou komisí pro ochranu údajů (IDPC) a plánuje pokračovat v rozšiřování své umělé inteligence v souladu s evropskou legislativou.

Věříte, že má AI být „trénována“ na našem chování online?

Zdroj: Meta