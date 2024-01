Mark Zuckerberg na svém Instagramu odhalil, že společnost Meta v současné době pracuje na obecné umělé inteligenci (AGI). Tuto formu inteligence můžeme znát například z filmů Ex-Machina nebo 2001: Vesmírná odysea. Ačkoliv zmíněné filmy neměly příliš veselý konec, Mark slibuje bezpečného asistenta, který bude součástí každodenních aktivit.

Jednou z dlouhodobých vizí Mety je vybudovat obecnou umělou inteligenci, zodpovědně jí otevírat a postupně zpřístupnit široké veřejnosti. Na její vývoj se zaměří hned dvě výzkumné organizace, FAIR a GenAI. Cílem těchto týmů je vytvořit AI, která je nadprůměrně chytrá, dokáže plnit složité úkoly a je srovnatelná s lidskou inteligencí. Facebook AI Research (FAIR) se soustředí spíše na inovativní a teoretický výzkum, zatímco GenAI se věnuje spíše využití a aplikuje tyto poznatky do praktických řešení a nových produktů. Mimo jiné také zpropagoval svůj nedávný technologický výtvor Ray-Ban Meta brýle, které mají taktéž integrovanou umělou inteligenci a oznámil další nadcházející produkty podobného směru.

Kromě toho Zuckerberg oznámil začátek budování masivní výpočetní infrastruktury, která bude zahrnovat obrovské množství grafických procesorových jednotek. Můžeme si to představit jako gigantické digitální centrum vlastnostmi podobné mozku s možností zpracování rozsáhlých dat a řešení složitých úkolů. Ačkoliv Meta slibuje bezpečného asistenta potřebného pro ulehčení každodenních úkonů, stoupenci Green Dealu z budování podobně rozsáhlé infrastruktury rozhodně nebudou nadšení. V neposlední řadě se dalšího vývoje dočká i nejnovější model Llama 3.

