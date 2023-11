Ex-Machina byl film natočený v roce 2014

Nabídl divákům zajímavý příběh a pohled do budoucnosti umělé inteligence

V dnešní době jeví jako předpověď toho, co by mohlo přijít

V roce 2014 byl vydán jeden z nejznámějších filmů, které zobrazovaly pokročilou umělou inteligenci – Ex Machina. V tomto roce však byla oblast robotiky omezená pouze na průmyslové či výzkumné aplikace a představeni byli první roboti, kteří zvládali pár základních úkonů. Od té doby oblast AI prošla velkými změnami, dnes máme roboty, kteří zvládají vyjadřovat emoce a navíc, v OpenAI se spekuluje o dosažení obecné umělé inteligence (AGI). Jak si však v roce režisér Alex Garland představoval budoucnost ve srovnání s tím, co známe dnes? Můžeme oficiálně prohlásit, že jsme v budoucnosti?

Ex Machina (2015) CZ HD trailer

Ex-Machina je britský sci-fi thriller z roku 2014, režírovaný Alexem Garlandem. Film se točí kolem mladého programátora, který je náhodně vybrán, aby se zúčastnil experimentu v odlehlé a velmi izolované rezidenci uprostřed lesů. Ve filmu se setkává s pokročilým humanoidním robotem – Avou. Krásná robotická žena, která má pokročilé rozpoznávání obrazu, empatické chování, nezávislé uvažování a dokonce i manipulativní chování. Robot, který přesahuje hypotetický vrchol AI vývoje. Kromě toho v průběhu filmu vykazuje hluboké, komplexní emoční reakce a je schopna vést i filozofické konverzace. V jedné scéně dokonce uvedla, že během konverzace je schopna využít až 94% stránek na internetu.

Vysvětlení jejího vědomí a za rozeznávání emocí mohl strukturovaný gel na molekulární úrovni, vývojářem pojmenovaný jako ,,gelware“, který dokáže vytvářet myšlenky a udržovat vzpomínky. Ačkoliv toto byl celkem nerealistický prvek, v některých bodech byla poměrně dobře vykreslena současná situace. Pojďme si to srovnat s aktuální úrovní umělé inteligence. Kdyby to bylo tak jednoduché, dle aktuálních nástrojů by se dal poskládat podobný model, jako byla znázorněná Ava. Po vizuální stránce bychom mohli zmínit robotickou Amecu, humanoidního robota společnosti Engineered Arts nebo jazykový model GPT firmy OpenAI. A to samozřejmě nejsou jediní adepti.

Ameca

Ameca je navržená s důrazem na realistické fyzické pohyby a mimiku. Její chování je zatím předprogramované a řízené operátory, což znamená, že má ještě stále omezenou schopnost samostatného rozhodování. Dokáže interagovat s lidmi, odpovídat na jednoduché dotazy nebo podněty. Ačkoliv Ameca slouží pouze jako demonstrační robot, její inteligence je spíše o simulaci lidského chování, než o samotném uvažování, učení se nebo dokonce manipulaci.

The Future Plans for Ameca Robot are Insane! (The Future is Here!)

Atlas

Robot společnosti Boston Dynamics, který předvedl naprosto impozantní fyzické dovednosti, včetně chůze, běhu, skákání a provádění komplexních gymnastických prvků. Na rozdíl od Amecy je navržen pro testování a demonstraci sofistikované mobility, parkuru a rovnováhy. Atlas dokáže provádět řadu pohybů autonomně, včetně navigace v komplikovaných prostředích, což znamená že se rozhoduje samostatně na základě svých senzorů o nejlepší cestě nebo jak překročit překážku na cestě.

Atlas | Partners in Parkour

GPT-4

O všeobecné inteligenci a znalostech ChatGPT se mluví už nějakou dobu a ačkoliv to není přímo humanoidní robot, GPT-4 je jasným příkladem pokročilého systému AI. Ava sice dokáže rozeznat 94% internetu, ale ChatGPT už zvládne kontextové okno o 300 stranách a k tomu rovnou vyhledávat informace z internetu. To mu poskytuje celkem rozsáhlé vědomosti. Jeho hlavní předností je zpracování přirozeného jazyka (NLP), umožňující sofistikovanou interakci v lidském jazyce. GPT-4 zatím nemá fyzickou formu, emocionální inteligenci ani sebeuvědomění, které jsou klíčovými charakteristikami Avy ve filmu ale přesto představuje významný pokrok.

What is ChatGPT? OpenAI’s Chat GPT Explained

Ačkoliv ještě veřejně žádná podobná Ava není, musíme uznat, že se k tomuto bodu blížíme. V jedné ze scén Nathan Bateman, majitel a vývojář Avy řekl, že vývoj vysoce sofistikované AI je nevyhnutelný a že hlavní otázkou není jestli, ale kdy dosáhneme tohoto bodu a kdy skutečně bude dosaženo skutečného vědomí technologií. Už v roce 2014 zmínil, že vyhledávače mapují to, jak lidé přemýšlejí a reagují. Kromě řekl větu, která vám bude rezonovat v hlavě i po skončení filmu Ex-Machina.

Jednou se na nás bude umělá inteligence koukat stejně jako my na kostru dinosaurů z pláních Afriky. Jako na vzpřímenou opici, která neumí pořádně mluvit ani ovládat nástroje, na tvorba připraveného k vyhynutí.

Co si myslíte o budoucím vývoji v tomto směru a o filmu Ex-Machina?

