Pokud jste fanouškem her typu Kingdome Come nebo Red Dead Redemption, Medieval Dynasty je dalším titulem, kde bez mrknutí oka ztratíte minimálně 80 hodin svého života. Jedná se o strategickou hru, kde plníte úkoly, budujete svou vesnici, platíte daně a staráte se o potřeby vesničanů. S velkou nadsázkou můžeme říci, že jde o The Sims pro dospělé. Zima bude dlouhá a tato hra rozhodně stojí za doporučení. Vývojáři z Render Cube, polského videoherního studia, přišli před pár dny s dosud největší aktualizací. Co vše nám nabídne?

V původním základním módu jste měli možnost hrát za Racimira, který má jediný cíl: založit respektovanou úspěšnou vesnici v Údolí. Měli jste za úkol zplodit potomka, následně ho vychovat jako následníka trůnu a vše bylo pouze pro jednoho hráče. Nová aktualizace však přinesla zcela novou mapu jménem Oxbow a s tím kooperativní režim až pro 4 hráče. Hra začíná výběrem vzhledu vaší postavy, nově je přidána možnost hrát za ženu – což u uživatelů vyvolává otázky, co bude s dědicem, když těhotné ženy ve hře dosud nemohly pracovat ještě dva roky po porodu.

Po navolení všech osobnostních charakteristik se probouzíte v hotovém domě v jednom ze čtyř nových měst a později vám jeden z NPC sdělí, že jste byli součástí karavany cechu stavitelů, avšak došlo na přepadení, vy si nic nepamatujete a musíte začít na novo. Hra vám umožní zopakovat si základní mechanismy jako kácení stromů, výrobu nástrojů k přežití a následně se po dokončení úkolů pouštíte do dobrodružství podobné tomu s Racimirem.

Mapa je obohacena o nové prvky, doplnili nové ploty, nábytek, dekorace, možnost hrát za ženu a hlavně také o novou příběhovou linii. Jak bylo již zmíněno, pokud si vyberete hrát za ženskou postavu, budoucí manžel může vzít veškerou zodpovědnost s péčí o dědice na sebe. Hráči se také dočkali nových dialogů, při procházení městem slyšíte nově i komentáře vesničanů a dokonce i nové flirtovací fráze. Ve městech vás také čeká tabule, kde si můžete vyzvedávat generické questy v průběhu hry na jedno roční období, podobně jako třeba u Assassin’s Creed, a vydělávat tak plusové body vaší dynastii.

Došlo i na opravu chyb z předchozí verze, jako například pravidelné uvíznutí zvířat mezi dveřmi budov, chyby v překladech a popisech, nehořící pochodně a mnoho dalšího, na co uživatelé v diskuzích komunity stěžovali. Hra je spíše budovatelskou strategií, nežli bojovou hrou. Na boj narazíte zřídkakdy, prakticky jen při prozkoumávání mapy, například když potkáte tábořiště banditů nebo při boji s divokou zvěří.

Hodnocení na Steamu: 90% pozitivních recenzí

Cena: od 22,49 €

Hra vám ukáže, jak těžký a přitom jednoduchý život ve středověku mohl být. Nabízí jedinečnou kombinaci strategického postupu, boje o život a zároveň neustálou péči o životní potřeby. Myslí i na poměrně realistické zachycení detailních prvků, které nás potkávají i v reálném životě – jako například placení daní, zajištění zásob potravy nebo dostatek dřeva na zimní období. Kromě toho přebíráte zodpovědnost za celou vesnici a čím více se rozšiřuje, tím více máte práce – logicky. Avšak pokud máte dostatečně vyvážené pracovní místa a správně nastavené hodnoty výroby, vesnice může fungovat jako samostatná manufaktura. Hra vás po chvilce dokáže vtáhnout a je vhodná i pro příležitostné hráče, kteří se vrací po několika týdnech a nechtějí se vracet do složitého děje.

