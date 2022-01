MediaTek už se chystá na Wi-Fi 7. Kdy a co můžeme čekat?

Poslední měsíce roku 2021 byly pro společnost MediaTek plné úspěchů nových výzev. Skok na první místo v žebříčku největších výrobců mobilních čipsetů, rekordní zářez v benchmarcích, oznámení výroby procesorů pro další Chromebooky i Windows notebooky nebo širší zapojení do vybavování chytrých televizorů. Není toho úplně málo, takže je jasné, že ve vývoji musí tchajwanská firma pěkně makat. Jedním z důkazů, že tak skutečně činí, jsou určitě přípravy na bezdrátový standard Wi-Fi 7.

Nová technologie, která má mimo spoustu dalších vychytávek přinést na stávajících 2.4GHz, 5GHz a 6GHz frekvencích zejména 2,4násobné rychlosti, se jistě brzy přihlásí o slovo. Takže MediaTek určitě dělá dobře, že nevyčkává. A co přesně dělá? Nedávno se firma pochlubila, že svou implementaci tohoto standardu už ukázala prvním strategickým partnerům. Aktuálně největší producent mobilních procesorů patří do skupinky inovátorů, kteří se snaží osvojit Wi-Fi 7 od jejího stanovení. První výsledky této práce by se mohly v zařízeních “na pultech” objevit někdy na začátku roku 2023.

Zdroj: XDA