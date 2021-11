MediaTek chce vyrábět procesory pro Windows počítače

Tchajwanská společnost MediaTek získává ve světě čipsetů pro mobilní a chytrá zařízení čím dál větší jméno. Před několika měsíci byla v této oblasti mnoha žebříčky korunována na největšího producenta na světě a současně rostou i ambice na poli maximálního výkonu, což dokazují papírové předpoklady žhavé novinky Dimensity 9000 5G (a taky její rekordní výsledek v AnTuTu). Plány jsou ale evidentně ještě mnohem větší a míří mimo sféru mobilní elektroniky. Firma v rámci představení zmíněného čipsetu zmínila, že chce nastoupit do slibně rozjetého vlaku a hodlá vyrábět ARM procesory pro počítače s Windows.

V tuto chvíli hraje v tomto směru prim Qualcomm a když odhlédneme od Windows, tak velkou díru do světa udělal také Apple s jeho M1 procesorem. Je tedy pochopitelně, že u dalšího rozvoje tohoto směru nechce MediaTek chybět. Jeho přesné cíle nejsou zatím jasné, ale jakýsi základ v tomto odvětví má. V spolupráci s Intelem vyrábí pro základní desky 5G přijímače a své první ARM procesory už dokonce dává do Chromebooků. Co se ale týká Windows, tak jelikož žádné přesnější podrobnosti nebo termíny ještě neexistují, nedá se odhadovat, do jakého výkonnostního a cenového segmentu hodlá firma vkročit.

Už jste zkoušeli PC s ARM procesorem?

Zdroj: XDA