Mediatek Dimensity 9300+ přijde v květnu. Kdo ho použije?

V posledních době se procesory Mediatek posunuly výrazným způsobem kupředu

Dávno nejsou doménou levných mobilních telefonů, stále častěji je najdeme u vlajkových lodí

Mediatek Dimensity 9300+ bude představený už v květnu a zatopí konkurenci od společnosti Qualcomm

Qualcomm byl dlouhé roky volbou číslo jedna pro výrobce těch nejlepších telefonů s operačním systémem Android. Platí to až do současnosti, Snapdragon 8 Gen 3 je výkonný a moderní procesor, který je až po okraj naplněný technologiemi a problémem pro něj není ani oblast AI.

Mediatek ale svou kůži nechce dát lacino. Pomáhají mu nejenom vysoké ceny procesorů Qualcomm, ale rovněž vlastní intenzivní vývoj, díky kterému jsou jeho procesory na špičkové úrovni. Mediatek Dimensity 9300+ by mohl být dalším velkým trumfem!

Už současný Mediatek 9300 je skvělý procesor, který pohání celou řadu výborných mobilních telefonů. V testu Antutu Benchmark některé modely atakují ty nejvyšší příčky a dokonce lehce poráží zmíněný Snapdragon 8 Gen 3. Význam Antutu a obecně syntetických testů nemá smysl přeceňovat, shodneme se ale na tom, že Mediatek zkrátka umí. Budoucí procesor Dimensity 9400 by se mohl stát volbou číslo jedna pro ještě více výrobců.

Vivo X100s s procesorem Mediatek Dimensity 9300+ se ukáže v květnu

Než ale bude představený, uplyne spousta měsíců. Ty se výrobce rozhodl pořádně využít a chystá oficiální představení procesoru Mediatek Dimensity 9300+. Podle očekávání to je „pouze“ lehce přetaktovaný Mediatek Dimensity 9300, to samo o sobě už by mu ale mohlo zajistit pozici nejvýkonnějšího procesoru současnosti, minimálně ve světě operačního systému Android. Prvním telefonem s tímto procesorem by se mělo stát Vivo X100s, jehož premiéra je rovněž očekávána v květnu.

Úplně velké rozšíření procesoru ale není pravděpodobné, spousta letošních vlajkových lodí už dorazila na trh, telefony na konci roku už spíše budou čekat na nejnovější (a dost možná revoluční) Dimensity 9400. Souboj obou vlajkových procesorů od společností Qualcomm a Mediatek bude hodně zajímavý a jsem zvědav, kdo vyhraje v roce 2025.

Věříte procesorům od společnosti Mediatek?

Zdroj: gsmarena