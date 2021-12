Jak mít v mobilu nádech Material You i bez Androidu 12?

Jedním z hlavních poznávacích znamení nového systému Android 12 je designový styl Material You, který má v tuto chvíli jak fanoušky, tak i hlasité odpůrce. Různobarevný, trochu průhledný, zaoblený a zčásti neovladatelný vzhled pochopitelně není pro každého. Taky po pár týdnech pořád nevíme, jestli se nám vůbec líbí. Nicméně pokud máte telefon se starším systémem a chtěli byste tento styl alespoň zprostředkovaně ochutnat (mimo některé Google aplikace, které se do něj částečně převlékly i bez ohledu na systém), můžete sáhnout po nové verzi nástroje Niagara Launcher.

Za standardních okolností minimalistický “spouštěč” přináší v posledním vydání jak designové prvky typické pro Material You, ale také několik funkcí z dvanáctého Androida. Těšit se tedy můžete na prvky reagující na vizuál tapety, zaoblené rohy widgetů či jejich živé náhledy a nebo přísnější pravidla pro povolování sledování polohy.

To všechno pro uživatele, kteří mají v mobilu či tabletu minimálně Android 5. Novinky jsou zatím připravené v beta verzi Niagara Launcheru, ale do světa by měly skrze Obchod Play vyrazit do čtrnácti dní.

Jak se vám zatím (ne)líbí Material You?

Zdroj: apolice