Rádi zkoumáte vnější vesmír nejen v knížkách, filmech nebo na obrázcích, ale využijete při tomto bádání i různé interaktivní nástroje? Pak vám jistě udělá radost, že NASA a kalifornská univerzita Caltech mají na svědomí doposud nejdetailnější mapu planety Mars. Ta je poskládaná ze snímků družice Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) a tvůrci uvádějí, že kdyby se tato mozaika s 5,7 biliony pixelů (neboli 5,7 terapixelů) vytiskla, byla by tak velká, že by pokryla stadion Rose Bowl v kalifornské Pasadeně. Mapa se vytvářela šest let.

“Útesy, impaktní krátery a stopy po prachových vírech jsou zachyceny v úchvatných detailech na nové mozaice Rudé planety složené ze 110 000 snímků. Jsou pořízené černobílou kontextovou kamerou CTX (Context Camera) veteránské sondy MRO a pokrývají téměř 25 metrů čtverečních povrchu na jeden pixel,” píše NASA v článku na svém webu.

CTX kamera na družici Mars Reconnaissance Orbiter CTX je jednou ze tří kamer na palubě sondy MRO, kterou řídí Laboratoř proudového pohonu NASA v jižní Kalifornii. Jedna z těchto kamer, High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), poskytuje barevné snímky povrchových útvarů malých jako jídelní stůl. Naproti tomu CTX poskytuje širší pohled na terén v okolí těchto prvků a pomáhá vědcům pochopit, jak spolu souvisejí.

Kamera snímá Mars již od tamního příletu sondy MRO v roce 2006. “Zdokumentovala téměř celou Rudou planetu, takže její snímky jsou pro vědce optimálním výchozím bodem při tvorbě mapy. Tvorba map je trochu podobná hledání jehly v kupce sena a zároveň skládání puzzle, protože vyžaduje stažení a procházení velkého množství snímků, aby se našly ty se stejnými světelnými podmínkami a jasnou oblohou,” popisuje americká vesmírná agentura některé z obtíží.

Uživatelé mohou v nové mapě mimo jiné přeskočit do oblastí jako je kráter Gale a kráter Jezero – oblasti zkoumané rovery Curiosity a Perseverance NASA – nebo navštívit Olympus Mons, nejvyšší sopku ve sluneční soustavě. “Jeden z nejzajímavějších prvků mozaiky upozorňuje na impaktní krátery po celé planetě, takže diváci mohou vidět, jak moc je Mars zjizvený,” láká NASA.

Tak jaké zajímavosti jste na povrchu Marsu našli?