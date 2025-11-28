Mapy Google dostávají na Pixelech 10 úsporný režim . Údajně prodlouží výdrž až o 4 hodiny Hlavní stránka Zprávičky Mapy Google přinášejí úsporný režim Power Saving mode exkluzivně pro řadu Pixel 10 Funkce zobrazuje zjednodušenou černobílou mapu na zamčené obrazovce během navigace Google uvádí prodloužení výdrže baterie až o 4 hodiny při delších cestách Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Dva týdny po oznámení v rámci listopadového Pixel Dropu přináší Google do své mapové aplikace praktický úsporný režim. Zatím se jedná o exkluzivitu pro majitele telefonů Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro Fold, kteří si jej podle serveru 9to5Google nyní konečně mohou aktivovat. Jak úsporný režim funguje Princip je jednoduchý. Během automobilové navigace stačí stisknout tlačítko napájení a na zamčené obrazovce se zobrazí zjednodušená černobílá mapa. Ta obsahuje pouze základní informace – především upozornění na nadcházející odbočení a údaje o trase. Zmizí tlačítko asistenta, plovoucí ovládací prvky i ukazatel aktuální rychlosti. Notifikace zůstávají přístupné přejetím z horní části displeje. Návrat k plnohodnotnému zobrazení zajistí další stisk tlačítka napájení nebo klepnutí na obrazovku. Po příjezdu do cíle se úsporný režim automaticky vypne. Omezení a dostupnost Funkce má několik omezení. Funguje výhradně v režimu automobilové navigace – pro pěší nebo cyklistické trasy není k dispozici. Rovněž podporuje pouze orientaci na výšku. Google udává, že Power Saving mode může prodloužit výdrž baterie až o 4 hodiny. Tento údaj vychází z testování v Kalifornii na plně nabitých telefonech Pixel 10 s jasem nastaveným na 90 % a vypnutým adaptivním jasem. Skutečná úspora závisí na nastavení displeje, dopravní situaci a dalších faktorech. Tohle může změnit internet! Google Gemini 3 nahradí aplikace jedním rozhraním Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Úsporný režim je po aktualizaci defaultně zapnutý. Kdo jej nechce používat, může si jej vypnout v nastavení aplikace. Ocenili byste úsporný režim v Mapách Google i na starších Pixelech? Zdroje: 9to5Google, Google (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Google Google Pixel 10 Mapy Google nová funkce Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024