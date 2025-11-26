Tohle může změnit internet! Google Gemini 3 nahradí aplikace jedním rozhraním Hlavní stránka Zprávičky Gemini 3 umí vytvářet uživatelská rozhraní na míru - místo statické stránky dostanete dynamicky vygenerované prostředí pro konkrétní úkol Google tvrdí, že to změní koncept aplikací - namísto návštěvy pěti apek dostanete jedno personalizované rozhraní Vývojáři i uživatelé jsou skeptičtí - problémy s halucinacemi, přístupností a obrovskými náklady na tokeny Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Google minulý týden představil Gemini 3 a mezi všemi novinkami se ztratila jedna, která by mohla být důležitější než vylepšené jazykové schopnosti. Jde o možnost vytvářet generativní UI a podle vize Googlu má změnit způsob, jakým používáme aplikace a webové stránky. Místo statických rozhraní, která jsou předem naprogramovaná, dostanete dynamicky vytvořené prostředí přesně pro váš dotaz. Zní to jako science fiction, ale Google už to nasazuje v Gemini. A debata mezi vývojáři i uživateli je překvapivě vyhrocená – někteří vidí revoluci, jiní katastrofu. Co je generativní UI a jak funguje? Reddit má jiný názor: konec statických webů nebo začátek chaosu? Technické výzvy Budoucnost nebo jen hezká prezentace? Má to smysl, nebo je to jen další Google hype? Co je generativní UI a jak funguje? Představte si, že hledáte informace o hypotéce. Dnes navštívíte web banky, prolistujete statickou stránku, najdete kalkulačku, něco si spočítáte, pak otevřete tabulku v Google Sheets, přepnete do poznámek, možná ještě do kalendáře. Generativní UI tohle všechno spojí do jednoho dynamicky vytvořeného rozhraní. V Gemini 3 Pro si můžete vybrat mezi Dynamic view a Visual view. První varianta využívá schopností AI napsat kód a vytvoří vám vlastní uživatelské rozhraní – interaktivní kalkulačku, fyzikální simulaci, nebo dokonce mini-aplikaci. Visual view pak nabídne posuvníky a filtry pro přizpůsobení obsahu. Zatím to funguje tak, že musíte režim ručně zapnout, ale Google už naznačuje budoucnost, kde AI sama pozná, kdy je gen UI lepší volbou než klasická textová odpověď. Reddit má jiný názor: konec statických webů nebo začátek chaosu? Na Redditu se rozvinula zajímavá debata, kterou spustil vývojář s tezí, že generativní UI zabije statické webové stránky rychleji, než si myslíme. Uvádí příklad: hledáte instalatéra ve 2 ráno. Místo generické domovské stránky s menu dostanete dynamicky vytvořenou stránku s obřím červeným tlačítkem „Zavolat dispečink 24/7“ a žádnou navigaci navíc. Reakce jsou ale velmi skeptické. Jeden z nejlépe hodnocených komentářů říká: „Webové stránky jsou víc než jen surové informace. Jsou to zážitky.“ Obsahují obrázky, videa, informace, které jste ani nehledali. Je to složitější, než jak to Google představuje. Další uživatel upozorňuje na praktický problém: „Nevěřil bych AI tlačítku, které říká ‚zavolat instalatéra‘. Co když mě spojí s pizzerií?“ A má pravdu – halucinace AI jsou pořád problém a u kritických služeb to může být nebezpečné. Technické výzvy Vývojáři upozorňují na několik zásadních problémů. První je konzistence značky – jak zajistíte, že AI nevygeneruje něco, co je mimo vaši firemní identitu? Jak otestujete rozhraní, které je pokaždé jiné? Druhý problém jsou náklady na tokeny. Generování UI na míru pro každého uživatele znamená obrovskou spotřebu výpočetního výkonu. Jak upozorňuje jeden z komentujících: „Kolik tokenů zaplatíte za vygenerování UI za běhu? A kolik zaplatí instalatér Googlu, aby se dostal pod to červené tlačítko?“ Třetí je přístupnost (accessibility). Jeden z vývojářů se ptá: „Bude generativní UI pokrývat standardy 508 a WCAG?“ Statické webové stránky lze testovat na přístupnost pro lidi se zrakovým či jiným postižením. U dynamicky generovaných rozhraní to je mnohem složitější. A pak je tu latence. Jak poznamenává další vývojář: „Čas generování tokenů je pořád vysoký pro responzivní aplikace. Dělat něco offline a jen vybrat, co ukázat, je lepší přístup. A taky levnější.“ Budoucnost nebo jen hezká prezentace? Jeden z nejzajímavějších komentářů přichází od uživatele, který spekuluje o budoucnosti bez aplikací: „Budeme vůbec potřebovat UI? Milionáři nemají asistenty, kteří za ně navštěvují webové stránky – prostě něco chtějí a asistent to zařídí.“ Je to zajímavá vize, ale pravděpodobně utopická. Lidé chtějí mít kontrolu, chtějí vidět možnosti, chtějí se rozhodovat. Jak říká jiný komentář: „Někdy nechci, aby to bylo šité na míru. Někdy nevím, co potřebuji, a musím vidět původní záměr autora.“ Další uživatel přidává praktický příklad: „Někdy chci vidět 12 dostupných instalatérů do 20 mil, protože kdo ví, kolik bude stát noční výjezd. Taky bych chtěl vidět recenze, možná zkontrolovat Reddit, jestli někdo místní tu službu použil… AI neví, co chci, protože často nevím, co chci, ani já.“ A pak je tu ještě historická perspektiva: „Personalizace webů byla horké téma před 25 lety. Nikdy se to neuchytilo, protože uživatelé byli zmatení – každá relace byla jiná a nesnášeli tu nekonzistenci.“ Má to smysl, nebo je to jen další Google hype? Generativní UI má potenciál – to je jasné. Představa, že místo přepínání mezi kalkulačkou, tabulkou, kalendářem a emailem dostanete jedno integrované prostředí, je lákavá. Pro vzdělávání, plánování složitých úkolů nebo firemní workflow to může být skutečně užitečné. Ale problémy jsou reálné. Halucinace AI, náklady na tokeny, otázky přístupnosti, nedostatek konzistence – to všechno jsou překážky, které Google musí vyřešit. A pak je tu ještě fundamentální otázka: chtějí to lidé vůbec? Možná se Google snaží vyřešit problém, který většina uživatelů nemá. Možná je současný model aplikací dobrý právě proto, že je konzistentní, předvídatelný a dává uživatelům kontrolu. Čas ukáže, jestli je generativní UI budoucnost internetu, nebo jen další pokus Googlu vytvořit něco, co nikdo nepotřebuje. Chcete dynamicky generované rozhraní, nebo raději klasické aplikace? Zdroj: 9to5Google, Reddit 