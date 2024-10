Český Seznam přišel s myšlenkou předplatného

Slíbil, že zpoplatněny budou pokročilejší funkce

První obětí je stahování offline map pro více států

Už jsme informovali o tom, že Seznam naznačil, že budoucnost aplikace Mapy.cz bude spojená s předplatným. Podle Seznamu se mělo předplatné týkat nadstandardních funkci. Nyní aplikace Mapy.cz po aktualizaci zobrazila informaci o první prémiové funkci. A tou je stahování offline map pro více států.

Cože?! Ano, čtete dobře. Hned první aktualizace znamená výrazné omezení. Pokud cestujete po Evropské Unii, řeknete si, že to ničemu nevadí. Jenže i v EU jsou místa se špatným pokrytím. A co když cestujete mimo EU? Tam už se stažené offline mapy hodí. Připomínáme, že už takové Švýcarsko leží v pěkně drahé oblasti mobilních dat.

Další situací, kdy se offline mapy hodí, je cestování letadlem. Když jsem letěl naposledy do Barcelony, seděl jsem u okna a díval jsem se, kde zrovna jsme. To bez offline map možné není. A ano, funguje to i v módu letadla.

Offline mapy

Seznam zatím nepřiblížil, jak bude předplatné vypadat. Neznáme tedy ani cenu, ani frekvenci plateb. Nevíme, jestli nebude možné nějak kombinovat předplatné na Seznamu s předplatným na Mapách.cz. V každém případě po slibech Seznamu na sociální síti X, že předplatné pro Mapy bude vlastně jen něco navíc je tohle docela nečekané a nepříjemné překvapení.

Seznam sliboval, že aktivní uživatelé budou zvýhodněni. Je tedy ještě možné, že v případě, že aktivně přispíváte například recenzemi nebo fotografiemi, získáte premium za aktivitu. Ale to už je opravdu jen spekulace.

Využíváte offline mapy?

Zdroj: Mapy.cz