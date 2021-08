Mapy.cz zavádějí hlasové vyhledávání a příkazy. Podívejte

Například při vyřčení “navigovat náměstí Míru Praha” aplikace Mapy.cz nabídne trasu z náměstí Míru (namísto startu z vaší aktuální pozice) do centra Prahy. S požadavkem na navigování do IKEA Brno si nově vybavená aplikace poradila, to stejné se jí ale nepovedlo u O2 Arény. Mouchy tedy nové hlasové zadávání rozhodně má, ale pro začátek je to určitě příjemné vylepšení populárního českého nástroje. O zavedení do ostré verze zatím nevíme.

