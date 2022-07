Malware Joker patří vůbec k těm nejzákeřnějším, které se na Android systémech vyskytují. Už několikrát jsme vás o něm informovali a nyní se objevil v dalších čtyřech aplikacích, které však mají dohromady více než 100 000 stažení. Jde tedy o další případ, kdy se aplikace s tímto malwarem dostávají přímo do Google Play.

S touto informací přišla firma Pradeo, která se zabývá kybernetickou bezpečností a okamžitě Google informovala, že aplikace Smart SMS Messages, Blood Pressure Monitor, Voice Languages Translator a Quick Text SMS nejsou bezpečné. Jejich hlavní činností není přinášení užitečných funkcí, nýbrž nenápadné přihlašování k prémiovým službám. Kvůli tomu pak může oběť přijít o nemalé množství peněz a šance, že je někdy uvidí je prakticky nulová.

Malware Joker je podle společnosti Pradeo těžko odhalitelný. Používá totiž malé množství kódu a je prý poměrně nenápadný. Google již prý návrh na stažení aplikací z Google Play přijal a v tuto chvíli by neměla být žádná z nich dostupná. Každopádně si dávejte pozor na to, jaké aplikace stahujete. Není to poprvé a zřejmě ani naposled, co se podobným záškodným aplikacím podařilo na oficiální obchod vniknout.

Máte zkušenost s malwarem u Androidu?

Zdroj: SamMobile, Pradeo