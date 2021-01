Magic: The Gathering na Android si zahrajeme ještě v lednu. Těšíte se?

Jedna z nejslavnějších karetních her Magic: The Gathering míří na Android. Jedná se o velice populární záležitost, která spatřilo světlo světa již v roce 1993 a inspirovala spoustu známých titulů jako třeba Hearthstone nebo Gwent ze světa Zaklínače. Konečně si tak můžete “medžiky” vychutnat i na mobilním zařízení.

Magic: The Gathering Android

Hra Magic: The Gathering Arena se objevila původně na PC a to již v roce 2017, ovšem v beta verzi zůstala celé dva roky, než byla oficiálně vydána v roce 2019. Vývojáři spolu s ní však slíbili také mobilní adaptaci, přičemž donedávna jsme o ní vůbec neslyšeli. Čekání je však u konce, jelikož studio Wizards of the Coast konečně mobilní verzi odhalilo. Zároveň sdělilo, že na mobilní telefony hra dorazí ještě v lednu v předběžném přístupu. Jablíčkáři se dočkají později.

Magic: The Gathering Arena – Launch Gameplay Trailer (Official)

Skvělou zprávou je také fakt, že bude hra cross-platform, takže můžete hrát na počítači a následně hru rozehrát na cestách ve vašem telefonu, případně tabletu. Úvodní trailer hry vypadá velice zajímavě a my se na ni rozhodně těšíme. Co vy?

