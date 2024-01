MacBook Air M3 už se vyrábí. Kdy ho Apple představí?

MacBook Air se brzy dočká očekávaného faceliftu

V hlavní roli bude výkonný procesor Apple M3

MacBook Air M3 přijde ve dvou velikostech

Apple se v roce 2023 stal největším výrobcem mobilních telefonů na světě, pořádně uspět ale chce rovněž ve světě tabletů a notebooků. Především nabídka tabletů už by si zasloužila oživení, nejnovější modely jsou z roku 2022.

Velké očekávání vzbuzují nové notebooky MacBook Air M3. Apple poprvé u svých nejlevnějších strojů nasadí nejnovější generaci procesorů. Stávající duo s procesorem Apple M2 funguje výborně, jeden Air doma máme a je skvělý, pro MacOS mám slabost. Novější verze bude samozřejmě ještě lepší!

Podle zpráv 9to5mac už se MacBook Air M3 v továrnách vyrábí, jeho představení by mělo proběhnout za dva měsíce a pravděpodobně rovnou půjde do prodeje. Apple samozřejmě potřebuje vyrobit předem dostatečný počet kusů, zájem jistě bude solidní. MacBook Air je oblíbený stroj, který sice ve srovnání s jinými notebooky není nejlevnější, ale bude vám skvěle sloužit dlouhé roky a dovolím si tvrdit, že investice do něj se vyplatí. V mém okolí se Macbooky šíří stále více a zatím jsem nezaznamenal žádné stížnosti nebo nespokojenost. Tedy kromě narážek na cenu…

The new MacBook Pro | Apple

Na MacBook Air M3 už se moc těším, v letošním roce se chystám pořídit notebook a nový Air je vlastně jediným kandidátem. Jasno nemám v jediném, jestli si pořídit klasickou verzi se 13palcovým displejem nebo sáhnout po větší verzi s 15palcovým panelem. Externí monitor nemám. Ani si jej nechci pořizovat, nikdy jsem si na něj nezvykl.

Posledních 10 let prakticky neustále používám počítače s úhlopříčkou 13 palců, větší obrazovka ale má co nabídnout, po letech se pravděpodobně odhodlám ke změně. Doufám, že Apple v rámci uvedení nových notebooků zachová trochu rozumnou cenu. Pokud se podívám na řadu MacBook Pro, tam už mi cena úplně ideální nepřijde.

Těšíte se na Macbook Air M3?

Zdroj: 9to5mac