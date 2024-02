MacBook Air M2 je skvělý. Jakou velikost vybrat? Poradíme!

MacBook Air M2 je úžasný a stylový stroj s nízkou hmotností a doslova brutální výdrží

K dispozici je ve dvou velikostech, klasickou 13palcovou verzi doplnilo 15palcové provedení

Cena obou modelů se tak moc neliší, před nákupem si dobře promyslete, co od MacBooku očekáváte

Pro MacBook Air mám slabost už dlouhé roky, první počítač od Apple jsem si koupil někdy kolem roku 2010 a působil na mě jako zjevení z jiného světa. Díky rychlému SSD disku vše fungovalo báječně, navíc macOS nabízí už v základu přesně ty funkce, které na notebooku nejčastěji používám.

První MacBook mi vydržel dlouhé roky, druhý dopadl podobně (a ještě pořád slouží, dostala jej kamarádka). V loňském roce jsme domů pořídili MacBook Air M2 s třináctipalcovým displejem, letos se chystám pořídit MacBook Air M3. Přichází ale zrada – jakou velikost displeje zvolit?

Troufnu si říci, že podobné dilema bude řešit spousta lidí. MacBook Air M2 si můžete v současnosti pořídit s 13 respektive 15palcovým displejem, cena obou verzí se zase tak moc neliší, větší varianta je o pár tisícikorun dražší. Můžeme předpokládat, že budoucí MacBook Air M3 opět přijde se dvěma různými úhlopříčkami displeje. Kterou vybrat?

Doma se mi na krátkou dobu sešly obě velikosti současného Airu M2 (dokonce ve stejné barvě), nějakou dobu jsem tedy s oběma strávil a pokusím se vám případné rozhodování trochu ulehčit. Ve výsledku se stejně musí rozhodnout každý sám, univerzální rada neexistuje. Ale třeba vám následující řádky pomohou.

Velikou výhodou menšího modelu jsou rozměry. Možná to zní divně, samozřejmě že menší model má kompaktnější rozměry. Ale MacBook Air M2 se vejde do každého batohu. Když už by se někam nevešel menší Air, nevejde se tam žádný počítač. Pokud se podíváme na půdorys většího modelu, je o pár centimetrů větší. Ale do malého batohu už se nevejde! Výhodou většího modelu je rozměrnější touchpad, ale tady musím konstatovat, že větší fyzické rozměry touchpadu už nepřináší žádný posun v ovládání.

Touchpad u notebooků od společnosti Apple je výborný, můžete úplně zapomenout na myš, většina lidí ji nebude nikdy potřebovat. Už menší Air ale má touchpad, na kterém jde pohodlně udělat cokoliv. Co kapacita baterie? Menší verze má baterii s kapacitou 52,6 Wh, větší sourozenec 66,5 Wh. V praxi je ale rozdíl minimální, oba notebooky vydrží na jedno nabití až neuvěřitelně dlouhou dobu.

Při prohlížení internetu se klidně dostanete až na hranici dvaceti hodin na jedno nabití, při běžné práci v kanceláři budete typicky nabíjet jednou za dva dny. Stejná je rychlost nabíjení, ani tady žádný stroj nemá náskok. V čem vede větší model je (podle očekávání) kvalita reproduktorů, jsou tady dva reproduktory navíc (šest proti čtyřem u menšího modelu). Ale není to něco, co by v mém výběru hrálo velkou roli, už menší Air hraje pěkně.

Pojďme se ale mrknout na velikost displeje – pokud by rozdíl v úhlopříčce byl právě dva palce, byla by situace možná jiná. Menší Air má displej s úhlopříčkou 13,6 palce, zatímco větší model má 15,3 palce. Rozdíl je tady reálně o něco menší, navíc menší Air už se rozměry displeje blíží spíše čtrnáctipalcovému modelu.

Stran rozlišení displeje – 2560 × 1664 versus 2880 × 1864 pixelů, jemnost displeje a jeho svítivost je naprosto identická. Při běžném používání jsem nezažil snad žádnou situaci, kde by mi větší úhlopříčka nějak výrazně usnadňovala práci. U sledování videa je situace jiná, ale tam ani 15,3 palce není úplně ideální. Po několika dnech mám jasno!

Můj budoucí MacBook Air M3 si téměř jistě koupím v menší velikosti. Pokud by ale Apple u většího modelu přidal numerickou klávesnici, z mého pohledu by to zásadním způsobem ovlivnilo jeho použitelnost a myslím si, že by na něj vsadil větší počet zákazníků.

Samozřejmě je to jen můj osobní názor, ale numerická klávesnice zkrátka není špatná věc. Speciálně pokud se bavíme o notebooku, kde na ni prostor je. Jsem si vědom faktu, že Apple numerickým klávesnicím tak úplně nefandí… Ale větší verze Airu je za mě ideálním kandidátem pro její použití. Bohužel tady ale není, přitom nárůst velikosti displeje není úplně výrazný, aby vyvážil vyšší cenu a především rozměry. Čtvrt kila navíc není moc, ale věřte mi – je to znát.

Rada na závěr – nekupujte si tmavě modré (inkoustové) provedení. Je to až neuvěřitelný magnet na otisky prstů a pokud nechcete, aby váš stroj vypadal příšerně, čeká vás neustálé leštění. Nemá ale moc velký význam, stačí na notebook párkrát chytit a bude vypadat hrozně. Navíc samotné leštění vůbec není jednoduché, není to tak, že notebook přejedete hadříkem a vypadá skvěle

Těšíte se na Apple MacBook Air M3?

Zdroj: Apple