Sleva na luxusní telefony Vertu! Kolik stojí v akci?

Na našich stránkách vás pravidelně informujeme o zajímavých slevách

Nejčastěji je v hlavní roli Lidl, některé produkty ze světě elektra prodává levně

Tentokráte zamíříme do úplně jiných vod, ani 40% sleva z Vertu nedělá levný stroj

Sleva na luxusní telefony Vertu nepřichází moc často. V hlavní roli samozřejmě není nejlepší poměr cena versus výkon, oblíbená Motorola G54 Power Edition za 4999 korun může zůstat naprosto v klidu. Ceny telefonů Vertu jsou přesně o řád vyšší. Ani s výraznou slevou to není nejlepší nabídka na trhu.

V rámci blížícího se svátku všech zamilovaných se výrobce na svém oficiálním eshopu odhodlal nabízet slevu na iVertu Calf LEath 5G Phone a to rovnou 40 procent. Pokud bych se pasoval do role potenciálního zákazníka, sleva by mě spíše odradila. Konkurenční telefony Caviar mi přijdou zajímavější.

Nakupovat drahé a luxusní telefony v akci mi přijde zvláštní, nejsem si úplně jistý, jak se na slevu budou dívat lidí, kteří telefon zakoupili například na Vánoce za plnou cenu. Ano, pravděpodobně neřeší peníze a bude jim to úplně fuk, přesto to nepůsobí dobrým dojmem. Navíc to vyvolává pochybnosti o oprávněnosti původní ceny, když může Vertu jen tak dát 40 procent dolů. Co dostanete za 1740 amerických dolarů (přibližně 40 000 korun) po uplatnění slevy?

iVertu Calf LEath 5G Phone je poháněný procesorem Qualcomm Snapdragon 888, který už má nejlepší roky za sebou (ostatně stejně jako samotný telefon). Minimálně v některých telefonech dobře posloužil jako malé a kompaktní topení. Telefon nabízí 6,67palcový OLED displej se 120 Hz frekvencí a rozlišením 2400 x 1080 pixelů.

Baterie má kapacitu 4300 mAh, telefon podporuje 55W nabíjení. Hlavní fotoaparát má rozlišení 64 megapixelů stejně jako ultraširokoúhlý snímač. Umí nahrávat 4K video se 60 snímky za vteřinu, to uložíte do 512 GB paměti, procesor je doplněn o 12 GB RAM. Verzi operačního systému Android výrobce nezmiňuje, hovoří pouze o rozhraní LUXURY OS. Důležitou roli hraje konstrukce a množství kůže, tady uznávám, že telefonům to zkrátka sluší. Ale…

Rovnou dodám, že luxusní telefony Vertu mě nedokázaly oslovit a docela by mě zajímalo, jak vysoké (respektive nízké) jsou jejich prodeje. Pokud už bych chtěl telefon podobného ražení, určitě bych sáhl po telefonech od společnosti Caviar. Nebudu lhát, některé kousky se mi líbí moc, jakkoli se jejich majitelem nikdy nestanu. Pro Vertu slabost nemám a jsem si jistý, že ani s takto výraznou slevou se oblíbenou značkou nestane. Navíc nesmíme zapomínat, že slevu výrobce poskytuje jen na starší modely, nejnovější přístroje v akci nejsou.

Zdroj: Vertu