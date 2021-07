Není žádným tajemstvím, že společnost Samsung již brzy představí nové chytré hodinky a nejspíš rovnou tři modely. Galaxy Watch Active 4 i Galaxy Watch 4 jsme vám již ukázali. Podle uniklých snímků však jihokorejský gigant chystá také luxusní chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Luxusní chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 Classic se ukazují na snímcích

Hodinky s přídomkem “Classic” se naposled objevily u řady Gear S3, což je přibližně 5 let. Toto pojmenování odlišovalo klasickou verzi hodinek od té sportovní. Samsung se pravděpodobně rozhodl, že je na čase se k této strategii vrátit. Koneckonců množství lidí je stále hodně fixováno právě na klasické a luxusní hodinky.

Těšit se údajně můžeme na tři velikosti – 42mm, 44mm a 46mm a tři barvy – černá, bílá a šedá. Jak můžete vidět na snímcích níže, Galaxy Watch 4 Classic působí velice luxusním a uhlazeným dojmem. Z fotografií je také jasně patrné, že na rozdíl od ostatních modelů řady Galaxy Watch 4 zde stále najdeme populární otočnou lunetu. Kromě ní tělo těchto smartwatch ještě obsahuje dvě velká tlačítka na boku, která poslouží pro ovládání nového systému. Na něm Samsung spolupracoval s Googlem, Tizen se tak pravděpodobně už neobjeví.

Technické specifikace chystaných hodinek jsou prozatím spíše spekulacemi. Dočkat bychom se měli odolnosti vůči vodě do tlaku 5ATM (50 mětrů) a vojenského standardu odolnosti MIL-STD-810G. K dispozici nejspíše bude provedení z hliníku a nerezové oceli. Očekává se, že na displeji nalezneme krycí sklíčko Gorilla Glass DX nebo DX+, které by mělo zajistit vysokou ochranu před poškrábáním. K dispozici by také samozřejmě měli být vyměnitelné řemínky.

Samsung Galaxy Watch4 vypadají skvěle. Mrkněte na oficiální snímky čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Samsung Galaxy Watch 4 Classic by se měly odhalit na události Galaxy Unpacked nejspíše v srpnu tohoto roku. Cenu redaktoři serveru Android Headlines odhadují na přibližně 500 amerických dolarů, tedy něco kolem 11 tisíc korun.

Který design hodinek upřednostňujete?

Zdroj: AndroidHeadlines