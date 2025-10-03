Logitech MX Master 4 je myš, která umí vrnět jako kočka (recenze) Hlavní stránka Recenze Ostatní recenze Logitech uvedl novou myš MX Master 4 Nový model slibuje řešení problémů předchozího modelu Překvapil vibrační odezvou, i když podpora je zatím omezená Sdílejte: Libor Foltýnek Publikováno: 3.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Logitech uvedl do prodeje nejnovější myš s označením MX Master 4. Logitech svou vlajkovou myš obměňuje v přibližně tříletém intervalu, přičemž poslední model MX Master 3S byl spíše mírnou evolucí. Jak si vede MX Master 4 ve srovnání s verzí 3S? Balení Vzhled a materiál myši MX Master 4 Software Připojení Nabíjení Používání Cena a dostupnost Verdikt Zatímco verze 3S není na první pohled rozpoznatelná od předchůdce, MX Master 4 přináší změny ve vzhledu patrné na první pohled a nemusíte mít ani starší a novou myš vedle sebe, abyste poznali, která je která. Balení Myš obdržíte v menší krabičce. Dostanete se do ní snadno, uvnitř najdete ještě jednu, tentokrát pevnější lepenkovou krabici. V ní už hnízdí myška MX Master 4, která je ze spodní strany chráněna nalepeným krytem. Pokud jste si nepořídili verzi pro Mac, najdete v rohu schovaný přijímač Logi Bolt. Napájecí kabel budete tentokrát hledat marně. Vzhled a materiál myši MX Master 4 Novinka je větší a těžší a má celkově robustnější tvar. Materiál je opět plast. Logitech ale změnil typ plastu, který je u MX Master 4 měkčí a příjemnější na dotek. Budeme doufat, že Logitech vyřešil i hlavní neduh myší MX Master, kdy se jim po čase začne plast loupat a je jakoby oslizlý. Logitech myš nabízí v tmavé grafitové a světlé barvě. Verze pro Mac jsou sladěné s barvami MacBooků. Tlačítka Hlavní rozdíly najdeme u hlavních tlačítek, mezi kterými nyní není ostrůvek pro kolečko, ale dotýkají se po celé délce. Navíc mají jakoby francouzskou manikúru, konečky tlačítek jsou mírně světlejší až průhledné. To nemá ale praktický vliv na funkci. Další velkou změnou je dolní tlačítko pro palec. Zatímco na modelu MX Master 3S se mačkalo tak nešikovně, že jsem ho nepoužíval vůbec, u MX Master 4 ho Logitech úplně přepracoval. Místo mačkání přímo do podložky jde nyní směr stisku mírně dopředu a je mnohem jednodušší. Boční tlačítka pro pohyb zpět a vpřed například v prohlížeči jsou také jiná. Jsou větší a mně osobně se mačkají hůř. Tlačítka dostala navíc posilu ve formě třetího tlačítka, kterým lze přepínat citlivost nebo jej spojit s gesty. To mně ale nefungovalo. Tlačítka jsou tichá podobně jako u modelu MX Master 3S. Mají ale trochu rozdílný zvuk při stisknutí, budete si na něj možná muset zvyknout. Stejně tak kolečko je možná slyšet malinko víc, ale oba rozdíly mohou být jen důsledkem toho, že porovnávám 3 roky starou a intenzivně používanou myš s úplně novým kusem. Kolečko Kolečko myši zůstalo na pohled stejné, ale při jeho roztočení pocítíte změnu. Pokud máte nastavené cvakání, pocítíte ihned, že je něco jinak. Otáčení kolečka je měkčí. Jestli je to lepší nebo horší, záleží na osobních preferencích. Určitě nebude problém si na změnu zvyknout. Významnější změnu najdeme na levém boku myši. Boční kolečko je nyní do těla myši zasazeno trochu jinak. Dříve bylo umístěno v prohlubni, nyní je zarovnáno s tělem myši. Jestli je to změna k lepšímu, se teprve uvidí. Myš MX Master 4 používám krátce a toto kolečko jsem nikdy příliš nevyužíval. Celkově mně myš MX Master 4 přijde zaměřená na lidi s delšími prsty. Já mám přitom ruku poměrně velkou, ale prsty mám krátké a na novince mám problém na některá tlačítka dosáhnout Spodní strana Spodní strana myši MX Master 4 je také významně přepracovaná. Má trochu jiný půdorys, změnil se také tvar kluzáků. Ty jsou nyní větší, ale je jich méně. Kluzák u malíkové hrany zmizel. Dopad této změny na používání jsem nezaznamenal. Vypínač se přesunul vedle senzoru a přepínač zařízení má také jiný vzhled. Stále chybí možnost schovat přijímač v těle myši. Software Logitech nabízí k myši software Logi Options+, kde si můžete nakonfigurovat prakticky všechno. Největší novinkou je funkce action ring, která se ve výchozím nastavení vyvolává tlačítkem pro palec. Zobrazí kruh ikon a po přejetí každé z nich myš zavibruje. Co je skvělé, že Logi Options+ najde automaticky na vašem počítači podporované aplikace a nabídne instalaci modulů jim na míru. V mém případě šlo o Photoshop a DaVinci Resolve. Ve Photoshopu se zobrazí jiná nabídka rychlé volby. Najdeme v ní místo spuštění poznámkového bloku rychlý přístup přímo k funkcím Photoshopu jako je například generování obsahu pomocí AI apod. V obchodě Logitech jsou i další aplikace, ty ale nemám na počítači nainstalované, nemohu je tedy vyzkoušet. Action ring si můžete také sami nastavit. Potěšilo mě, že je možné si do něj předat přepínání na jiné zařízení. Odpadá tak nutnost zvedat myš a mačkat tlačítka na spodní straně vždy, když přecházím ze stolního počítače na notebook. Myš také vibruje v Photoshopu například při přetahování výběru nad obrázkem. Vždy, když se dostanete nad nějakou významnou oblast, se vám kromě zobrazení vodicích linek dostane upozornění v podobě zavibrování. Zdá se to jako drobnost, ale po pár hodinách práce jsem nechápal, jak jsem bez toho mohl být, a proč s touto funkcí nepřišel někdo už dávno? Zajímavostí je, že myš vibrovala i v případě, kdy jsem provedl nějakou operaci pomocí grafického tabletu. Připojení Jak jsme zvyklí, myš lze připojit k počítači buď pomocí speciálního přijímače Logi Bolt nebo pomocí Bluetooth. Zde vás mohou čekat dvě překvapení. Přijímač je nově ve verzi pro USB-C. Pokud máte stolní počítač, budete asi potřebovat adaptér na USB-A. Naštěstí i ten nejlevnější z Alzy funguje bez problémů. Seká se vám myš Logitech? Řešení může být překvapivé Libor Foltýnek Návody Libor Foltýnek Návody Logitech nabízí také verzi pro Mac, přičemž se zdá, že jediným rozdílem je absence přijímače. Myš tak lze připojit k počítači pouze pomocí Bluetooth. Vzhledem ke stejné ceně za oba modely jsem nepřišel na důvod, proč i v případě, že vlastníte Mac, kupovat verzi bez přijímače. Nabíjení Myš MX Master 4 je plně bezdrátová a kabel budete potřebovat pouze pro nabíjení vestavěného akumulátoru. To se provádí pomocí konektoru USB-C, umístěného na přední straně myši. Myš lze používat i s připojeným kabelem, ale pomocí kabelu se přenáší pouze proud, nikoliv data. Není tak možné myš připojit k počítači pouze kabelem. Kabel ale tentokrát budete v balení hledat marně. Výrobce uvádí kapacitu baterie 650 mAh a výdrž na jedno nabití 70 dní. Vzhledem k nové funkci vibrační odezvy bude ale doba výdrže ovlivněna intenzitou používání této funkce. Používání Na rozdíl od přechodu z MX Master 3 na 3S, kde jsem vnímal jen pozitivum ve formě tichých tlačítek, nyní si musí ruka zvykat na nový tvar. Že je myš MX Master 4 o pár gramů těžší asi nepoznáte. Co poznáte, je změna tvaru. Nejen, že zvláště boční tlačítka a kolečko musíte hledat na trochu jiném místě, hlavní rozdíl a také asi první negativum se projeví při poměrně nečekané situaci. Myš občas potřebujete přenést vzduchem, a to nejen při přenášení notebooku do jiné místnosti, ale i během používání, když se kurzor dostane příliš mimo hlavní oblast monitoru. A to se vzhledem k dynamické změně rychlosti pohybu kurzoru dříve nebo později stane. Jak jsem už zmínil, tlačítko pro palec má nyní měkčí stisk a připomenu, že chybí kolébka u bočního tlačítka. Důsledkem toho je, že při zvednutí myši se nemá palec čeho zachytit a myš musíte stisknout trochu silněji, jinak se začne vyklápět do boku a má tendenci z ruky vypadnout. To má ale za následek stisk tlačítka a vyvolání action ringu. Tlačítko jsem občas stiskl i prudším pohybem po podložce. Doufám, že časem přijdu na to, jak s myší manipulovat. Síla nutná ke stisku tohoto tlačítka se dá nastavit v aplikaci, ale mezi jednotlivými úrovněmi jsem ve Windows nevnímal výrazný rozdíl. Na Macu u kolegy je ale rozdíl výrazný, možná se jedná o chybu v ovladačích pro Windows. To je ale jediná výtka, kterou k myši mám. Pohyb po podložce je plynulý a příjemný, tlačítka reagují výborně. Na trochu jinou odezvu kurzoru, tlačítek a koleček si bude třeba zvyknout. Protože se ale nejedná aspoň z mého pohledu o změnu k horšímu, neměl by to být problém. Cena a dostupnost Alza nabízí myš MX Master 4 za 3 299 Kč, na webu výrobce ji najdeme o 100 korun levněji, tedy za 3 199 Kč. Myš je běžně k dostání, například Datart ji má skladem na více než 140 prodejnách. Verdikt Má smysl otevírat stránky oblíbeného e-shopu a objednávat Logitech MX Master 4? Má smysl otevírat stránky oblíbeného e-shopu a objednávat Logitech MX Master 4? Pokud vlastníte předchozí model, jste s ním spokojení a váš kus zatím nejeví známky opotřebení, nejspíš k tomu není důvod. Výjimkou je situace, pokud intenzivně používáte nějakou z podporovaných aplikací jako je například Photoshop a využijete tak vibrační odezvu. Pokud ale jste v situaci, že zvažujete nákup myši, a to z jakéhokoliv důvodu, určitě doporučuju tuto myšku zařadit mezi zvažované modely. Ano, je drahá, ale každá koruna, kterou za ni utratíte, se vám vyplatí.

Máte myš Logitech MX Master a budete upgradovat? 