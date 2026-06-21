Logitech G305 X SUPERLIGHT je nástupce populární myši. Shodil skoro 40 gramů a nově se dobíjí přes USB-C Hlavní stránka Zprávičky Logitech G305 X SUPERLIGHT je nová bezdrátová herní myš, která navazuje na dlouhodobě oblíbený model G305 Lightspeed Hmotnost klesla z původních 99 na necelých 60 gramů a tužkovou baterii nahradilo dobíjení přes USB-C V Česku vyjde na 1 999 Kč a do prodeje zamíří 30. června Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Logitech představil nástupce jedné ze svých nejpopulárnějších herních myší. G305 X SUPERLIGHT si bere techniku z dražší řady Pro, hubne skoro o 40 procent a přitom zůstává cenově dostupná. Už nyní je skladem v e-shopu výrobce. Konec tužkové baterie: novinka je lehčí a má USB-C Největší změna se skrývá uvnitř. Původní G305 spoléhal na jedinou tužkovou baterii AA, což myš sice drželo levnou, ale taky pořádně přitěžkalo – vážila kolem 99 gramů. Nástupce má baterii zabudovanou napevno a dobíjí se přes USB-C, čímž hmotnost spadla na necelých 60 gramů (Logitech sám uvádí zhruba 59 g). To je rozdíl, který při delším hraní ucítíte v zápěstí. Výrobce slibuje výdrž přes 130 hodin na jedno nabití a tvrdí, že dvě minuty u nabíječky stačí na další zhruba 3,5 hodiny hraní. Jde o jeho vlastní údaje, takže je berte spíš jako orientační. Tvar přitom zůstal věrný originálu – symetrické „vajíčko“ s RGB podsvícením pod kolečkem. Logitech navíc zmiňuje, že tělo myši tvoří z více než poloviny recyklovaný plast a šroubky nechal přiznané, aby si zařízení mohl uživatel v případě potřeby sám rozebrat a opravit. Senzor HERO 44K a tři způsoby připojení Druhou velkou novinkou je optický senzor. Značka nasadila snímač HERO 44K s citlivostí až 44 000 DPI, tedy výrazně přesnější čip, než nabízel původní model. Pohyb podle Logitechu zvládne sledovat až do rychlosti 678 IPS, takže by ho neměly rozhodit ani prudké švihy přes celou podložku. Připojení je nově trojí: bezdrátový LIGHTSPEED, Bluetooth i klasický kabel. Starší G305 uměl jen LIGHTSPEED, takže novinka je o poznání univerzálnější. Kdo chce maximum, může navíc po dokoupení odpovídajícího přijímače sáhnout po vzorkování až 8 000 Hz pro nižší odezvu. Na myši najdete šest programovatelných tlačítek. Logitech MX Master 4 je myš, která umí vrnět jako kočka (recenze) Libor Foltýnek Ostatní recenze, Recenze Libor Foltýnek Ostatní recenze, Recenze Cena a dostupnost Českou cenu uvádí přímo e-shop Logitechu: Logitech G305 X SUPERLIGHT vyjde na 1 999 Kč a již nyní je skladem. Vyměnili byste osvědčený G305 za odlehčenou novinku s USB-C? Zdroje: Logitech, Logitech G, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezdrátová myš Logitech myš PŘÍSLUŠENSTVÍ Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Logitech MX Keys S vs. Dell KB700: Kterou klávesnici vybrat? (recenze) Libor Foltýnek 14.11.2024 Seká se vám myš Logitech? Řešení může být překvapivé Libor Foltýnek 4.12.2024 Logitech MX v akci! Kdyby ještě slevili, už budou platit oni vám Libor Foltýnek 12.4.2024 Objevila se vám na monitoru červená ikona mikrofonu? Poradíme, jak se jí zbavit Libor Foltýnek 25.10.2024 Ulevte svému zápěstí. LIDL má v akci ergonomickou bezdrátovou myš Marek Houser 12.5.2023