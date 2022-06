LineageOS 19 míří do mobilů POCO X3 Pro či Xiaomi Mi A1

Populární “custom ROM” alternativa systému Android, nadstavba LineageOS 19, je nově dostupná pro několik dalších mobilních telefonů. Systém postavený na základech zatím neoficiálního Android 12.1/12L si již mohou oficiálně nainstalovat majitelé mobilů OnePlus 9 a 9 Pro, POCO X3 Pro a Xiaomi Mi A1. Všechny čtyři přístroje se před několika hodinami objevily na seznamu podporovaných v případě zmíněné verze devatenáct.

LineageOS je oficiálně dostupný pro následující mobily

OnePlus 9 (lemonade)

OnePlus 9 Pro (lemonadep)

Poco X3 Pro (vayu)

Xiaomi Mi A1 (tissot)

Zatímco telefony od OnePlus a POCO X3 Pro již mají možnost oficiálně používat Android 12 a přechod na LineageOS 19 by pro ně nepředstavoval v tomto ohledu velký posun, v případě Xiaomi Mi A1 se jedná o zajímavější příležitost. Mobil, který patří do série vybavené s čistým Androidem, se oficiálně dočkal aktualizace pouze na verzi 9 Pie. Instalace posledního LineageOS by tak přístroji podstatně prodloužila život. A to hlavně s ohledem na bezpečnostní záplaty.

Který jiný mobil byste chtěli najít na seznamu?

Zdroj: 9to5