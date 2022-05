Končí softwarová podpora oblíbené řady Redmi Note. Co dál?

Řada Redmi Note byla mezi uživateli extrémně populární už v roce 2019, kdy světlo světa spatřily telefony Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro a Redmi Go. Ve své době šlo o zajímavé mobily s dobrým poměrem mezi cenou a výkonem včele s hlavním 48Mpx foťákem. Bohužel je ale nyní čínská firma pohřbívá.

Řada Redmi Note 7 je na konci své životnosti

Xiaomi ukončilo podporu pro mobily Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro a Redmi Go. Aktuálně jde o tři roky staré telefony, které debutovaly s MIUI 10, které bylo postaveno na Androidu 9.0 Pie. V současné době jsou schopny telefony rozběhnout Android 10 s MIUI 12.5, vyjma Redmi Go, které stále běží na Androidu 8.1 Oreo Go Edition a MIUI 10.

Install LineageOS 19.0 Android 12 Rom Review on Redmi Note 7/7s

Samozřejmě ale nemusíte věšet hlavu. Pokud si nechcete kupovat nový mobil a zároveň jej chcete mít aktualizovaný, stačí přejít na některou z alternativních ROM, třeba LineageOS. Klidně tak můžete mít na tři roky starém mobilu Android 12 a dostávat pravidelné aktualizace.

Používáte stále některý ze starších mobilů?

Zdroj: gizmochina.com