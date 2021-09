Tři varianty Redmi Note 9 už mohou instalovat LineageOS 18.1

Jeden z nejoblíbenějších Android custom ROM běžící v řadě Xiaomi telefonů, která je historicky jedna z nejpopulárnějších. O čem je řeč? Vývojáři nadstavby LineageOS 18.1 opět rozšířili seznam zařízení, na která se dá poslední verze tohoto systému oficiálně instalovat, a mezi nově podporovanými se mimo jiné objevily mobily Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max a Redmi Note 9S. Společně s nimi tuto příležitost dostávají také Google Pixel 5a, Moto One Action, Moto One Vision, Motorola P50 a ještě jeden další Xiaomi telefon, POCO M2 Pro. Odkazy najdete níže.

Google Pixel 5a – barbet

POCO M2 Pro / Redmi Note 9 Pro / 9 Pro Max / 9S – miatoll

Moto One Action – troika

Moto One Vision / Motorola P50 – kane

Jak můžete vidět, pro všechny Xiaomi mobily je instalátor společný. Platí to i pro modely Moto One Vision a Motorola P50. Seznam kompatibilních zařízení občas nečekaně i o nějakou položku přijde. To je dočasně případ velmi oblíbeného POCO X3 NFC, který dostal tuto možnost teprve před pár dny. Vývojáři ale museli distribuci pozastavit kvůli opravě některých chyb.

Které custom ROM máte vyzkoušené?

Zdroj: XDA