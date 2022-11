Mobilní herní pecky Limbo, Chuchel a další jsou v super akci

Jen pár dní poté, co jsme z nabídky Google Play doporučili za akční cenu pozitivními ohlasy ověnčenou hru Lumino City, se zde se slevou objevily další velmi populární klikací adventury. Například skvělé Limbo nebo plejáda titulů od českého studia Amanita Design, do které patří také úspěšný Chuchel, případně Botanicula, Machinarium nebo Samorost. Všechny hry díky akci nyní stojí maximálně polovinu toho co obvykle.

Limbo si můžete stáhnout za pouhých 24 korun, což je pro fanoušky žánru nebo jiné herní zvědavce, kteří tento skvost ještě neokusili, skoro povinnost. V případě zmíněných českých her je nejlevnější Samorost 2, který můžete vzít za 25 korun. Zbylé hry Chuchel, Botanicula, Samorost 3 a Machinarium jsou ke stažení za 50 korun. Pokud se vám zdá částka vysoká, tak vězte, že běžně tyto hry stojí minimálně dvojnásobek a to naprosto oprávněně.

V tuto chvíli nevíme, kdy slevy zmizí, takže s pořízením her raději moc neotálejte. Na dlouhé zimní večery se jistě budou hodit. Ale šetřete si je, ať je nemáte dokončené například ještě před příchodem Mikuláše.

Kterou z uvedených her si dáte jako první?