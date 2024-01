Lidl prodává 4K televizor Xiaomi! Má Android a nestojí moc

E-shop Lidl začal prodávat televizory od Xiaomi

model TV A2 nabízí 43palcovou obrazovku se 4K rozlišením

Systémem je Android TV, o zvuk se stará dvojice 12W reproduktorů

E-shop Lidl má ve své nabídce několik televizorů. Mnohdy se jedná o méně známé modely, ale dají se koupit za fajn cenu. To ale není případ minimálně v zahraničí poměrně oblíbeného televizoru Xiaomi TV A2. Ten nestojí ani 8 tisíc korun, přitom nabízí solidní parametry a oblíbený operační systém.

Co se obrazovky týče, Xiaomi TV A2 používá 43palcový panel se 4K rozlišením (3840 x 2160 pixelů) a podporou standardů jako je například Dolby Vision či HDR10. Pořád se ale díváme na celkem levnou televizi, takže lze počítat s maximálně 60Hz obnovovací frekvencí. To vás nebude limitovat při sledování videí, ale pokud máte v plánu hrát kompetitivní hry, určitě bude lepší 120Hz panel. Na druhou stranu, pro hraní singleplayerových her rozdíl nepoznáte. Jen minimum z nich podporuje 120 snímků za sekundu, bavíme-li se o konzolích.

Dvojice 12W reproduktorů umí Dolby Audio i DTS-HD, samotná konstrukce je poměrně tenká, stejně jako rámečky okolo panelu. Pod kapotou tiká blíže nespecifikovaný čip se čtyřmi jádry Cortex-A55 a grafickým jádrem Mali-G52 v kombinaci s 2 GB RAM a 16GB úložištěm. Systémem je Android TV, novější Google TV by byl určitě lepší, na druhou stranu máte stále přístup k velkému množství aplikací a to i těch, které se často v konkurenčních systémech vůbec nenacházejí. Řeč je například o Kodi či Plexu. Navíc si do ni můžete ručně stáhnout třeba aplikaci O2 TV 2.0 (před nějakým časem jsem pro vás dělal návod), čímž odpadá nutnost nákupu dalšího boxu.

Experience the epic display with Xiaomi TV A2 Series

Televizor jako takový není špatný, hodí se do menších obýváků, ale i ložnice, kuchyně nebo dětského pokoje. Nutno však říct, že v této cenovce můžete koupit také televizory třeba od TCL.

Koupili byste si televizor od Xiaomi?