LIDL má v parádní akci robotický vysavač Xiaomi Roborock S6

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o skutečnosti, že řetězec LIDL mimo jiné prodává i produkty značky Xiaomi. Tehdy šlo konkrétně o dva kousky. Robotický vysavač Roborock S6 a Xiaomi čističku vzduchu 3C. A podle některých našich čtenářů se prý kdysi v nabídce objevil i mobil od této populární firmy. Pokud každopádně patříte mezi příznivce tohoto zajímavého obchodního spojení, máme pro vás významnou zprávu. Zmíněný vysavač je aktuálně v nabídce internetového LIDL obchodu za velmi poutavou cenu.

Díky speciální nabídce přímo pro e-shop mohou zákazníci při nákupu tohoto domácího pomocníka ušetřit patnáct stovek. Z původních 9 499 Kč je Xiaomi Roborock S6 zlevněn na 7 999 Kč, což je aktuálně v ČR distribuci (i podle Heuréka.cz) bezkonkurenční cena. Nabídka se vztahuje pouze na nákup přes lidl-shop.cz a platí do 26. září, tedy do neděle. Případně do vyprodání zásob, které se ale zatím podle webu zdají nevyčerpány. Jestli sháníte nějaký robotický vysavač a pokukovali jste i po značce Roborock, v tomto případě byste nákupem jen těžko prohloupili.

Jaká zařízení už jste z LIDL shopu pořídili?