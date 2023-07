Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (IEEE) před několika dny oficiálně stanovil nový standard bezdrátové konektivity 802.11bb. Jeho smyslem je adoptování technologie Li-Fi (Light Fidelity, ve zkratce psáno i v podobě LiFi) jako prostředku pro posílení současných Wi-Fi sítí. Jde o více než deset let staré řešení, které k přenosu dat využívá světelných paprsků a nikoli radiových vln. Díky tomu je možné zajistit například mnohem rychlejší datové přenosy. Li-Fi a Wi-Fi byly doposud samostatně využívané.

Co je to Li-Fi? Li-Fi (Light Fidelity) je bezdrátová komunikační technologie, která využívá viditelného světla nebo infračerveného spektra k přenosu dat. Li-Fi funguje prostřednictvím světelných zdrojů, jako jsou LED diody, které rychle a neviditelně blikají. Hlavní výhodou oproti jiným bezdrátovým technologiím, jako je Wi-Fi, je větší rychlost přenosu dat. Ta aktuálně údajně činí až 224 Gbps. Mezi nevýhody patří omezený dosah signálu, protože světlo nemůže proniknout skrze překážky.

“Využitím světelného spektra může technologie Li-Fi umožnit rychlejší a spolehlivější bezdrátovou komunikaci s bezkonkurenčním zabezpečením ve srovnání s běžnými technologiemi, jako jsou Wi-Fi a 5G. V roce 2018 byla vytvořena pracovní skupina Light Communications 802.11bb, které předsedá společnost pureLiFi a kterou podporuje Fraunhofer HHI. Obě organizace usilují o to, aby se v důsledku těchto standardizačních snah urychlilo přijetí a interoperabilita nejen mezi dodavateli Li-Fi, ale také s technologiemi Wi-Fi,” stojí v oficiální tiskové zprávě k tomuto pokroku.

Indoor LiFi

“Norma IEEE 802.11bb definuje specifikace fyzické vrstvy a architekturu systému pro bezdrátovou komunikaci pomocí světelných vln. Tato nová norma vytváří základ pro široké přijetí technologie Li-Fi a připravuje půdu pro interoperabilitu systémů Li-Fi s úspěšnou normou WiFi. Ratifikace normy byla uzavřena v červnu 2023,” pokračuje zpráva.

Díky adopci ze strany IEEE mohou mít výrobci telefonů, notebooků a dalších zařízení v nově přijatou technologii větší důvěru a začít ji implementovat do svých produktů. Společnost pureLiFi již připravila například modul Light Antenna ONE pro integraci do připojených zařízení. Tato 14,5 mm dlouhá součástka je v současné době poskytována výrobcům OEM k posouzení.

Jak dobře myslíte, že se Li-Fi rozšíří?

Zdroj: tomshardware,