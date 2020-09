Před dvěma týdny se začaly objevovat spekulace o netradičním telefonu LG, který má dva displeje. Dnes už víme, kdy se tento „rotační“ telefon představí a také s předstihem uniklo několik informací. Telefon LG Wing byl rovněž zaznamenán na videu.

Na videu můžeme vidět i otočný mechanismus LG Wing

Korejská společnost LG prozatím nemá „skutečný“ ohebný telefon, i když samozřejmě na této technologii rovněž usilovně pracuje. V LG telefonech jsme mohli prozatím vidět pouze sekundární displeje ve formě pouzdra. Díky tomu tak například z LG Velvet vzniklo zařízení podobné Surface Duo.

Vypadá to, že ani další prémiový telefon od LG nebude využívat ohebný displej. LG Wing místo toho bude mít dva displeje na sobě, které půjdou otáčet. Hlavní displej by měl mít velikost 6,8 palců, sekundární pak 4 palce. Podobně jako LG Velvet, i tento telefon by měl pohánět čipset Snapdragon 765/765G, díky čemuž se očekává nižší cena. Konkrétně se hovoří o částce 1000 dolarů, v přepočtu bez DPH cca 22 tisíc Kč.

LG WING 실기기 작동 영상

K dispozici už je několik krátkých videí, které tento telefon ukazují v plné kráse. Využití druhého displeje můžeme vidět například u navigace, ovládání médií anebo třeba hraní her. Velice dobře by mohl posloužit jako emulátor herních konzolí Nintendo DS – ostatně na jednom z videí můžeme vidět závodní hru, na které je podobné rozložení prvků jako u Mario Kart her z Nintenda DS a 3DS konzolí. Představení telefonu bychom se měli dočkat 14. září a na trh by se měl dostat během podzimu.

LG Wing smartphone gaming – Android Authority

Myslíte si, že LG s tímto netradičním telefonem uspěje?

