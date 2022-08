Je to již více než rok co LG oznámilo, že uzavírá svou mobilní divizi a se smartphony (patrně) na vždy končí. Stále jsme však přesvědčeni, že je to velká škoda, neboť LG za dlouhá léta v oboru přišlo s celou řadou neotřelých řešení. Některá se sice ukázala jako slepá větev, našla se ale i taková, která lze označit za zásah do černého. Dost ale vzpomínání na minulost, teď se pojďme soustředit na budoucnost. LG nově s Androidem spojuje čerstvě představený tablet LG Ultra Tab.

LG Ultra Tab je tablet s podporou stylusu

Na rovinu přiznáváme, že výkonem novinka od LG nijak zvlášť neoslní. Uvnitř tabletu se totiž ukrývá čipset Qualcomm Snapdragon 680 a 4GB RAM. Úložiště pak nabízí 64GB prostoru rozšířitelného o microSD karty. Použit pak byl IPS displej o úhlopříčce 10,35″ a solidním rozlišením 2 000 x 1 200 px – z toho tedy plyne poměr stran 5:3. Škoda jen, že se jedná pouze o 60Hz panel. O kus zajímavěji pak zní informace o čtyřech hlasitých reproduktorech a 3,5mm jacku. Za vrchol výbavy tabletu se následně nezdráháme označit podporu Wacom stylusu. Ten si však bohužel musí uživatel dokoupit zvlášť.

Konstrukce LG Ultra Tab je pak kovová a má tloušťku pouhých 7,1 mm. Plusový bod pak tabletu přičítáme za splnění odolnostního standardu MIL-STD 810G. Uvnitř odolné konstrukce se vedle zmíněného hardwaru ukrývá také 7 000 mAh baterie s podporou 25W nabíjení. Na zádech telefonu je umístěn 8MPx fotoaparát s podporou automatického ostření a na přední straně si své místo našla 5MPx selfie kamerka. Tablet dorazí na trh s předinstalovaným Androidem 12. Cena novinky byla na domácím trhu stanovena na v přepočtu přibližně 7 900 Kč.

Dopadne podle vás LG s tablety lépe než se smartphony?

Zdroj: GSMArena.com