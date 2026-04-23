Famózní sleva: Tahle gigantická OLED TV od LG stála loni přes 110 tisíc, teď je o téměř 70 tisíc levnější! Hlavní stránka Zprávičky LG OLED83B56 je 83palcový OLED televizor s procesorem alpha 8 AI Gen2, čtyřmi HDMI 2.1 a sofistikovanou herní výbavou včetně NVIDIA G-SYNC Původně 112 490 Kč, nyní s kódem ALZADNY20 za 44 435 Kč — reálná úspora přes 68 tisíc Není to vlajková řada C, ale při téhle cenovce za 83palcový OLED to nemá smysl řešit — v recenzích 100% spokojenost Jakub Kárník Publikováno: 23.4.2026 Mít doma 83palcovou OLED televizi bylo donedávna výsadou lidí ochotných utratit sto tisíc korun. Dneska jsme trochu v jiné situaci. LG OLED83B56 je na Alze za 44 435 Kč po uplatnění kódu ALZADNY20. Oproti startovní ceně 112 490 Kč je to úspora přes 68 tisíc a u 210 cm velkého OLEDu jde o vůbec nejatraktivnější nabídku, kterou jsem letos viděl. Recenze mluví za vše — 23 hodnocení, všechna pětihvězdičková. Proč tahle nabídka dává smysl S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velký OLED do obývacího pokoje a nemusí to být nutně vlajkový model. Pro hráče s PlayStation 5 nebo herním PC je to ideální kombinace díky 4× HDMI 2.1 s VRR a NVIDIA G-SYNC.⚠️ Zvažte, že tohle není vlajková řada C — chybí vrstva Micro Lens Array, která u C modelů zvyšuje jas. V zatemněné místnosti to nepoznáte, v jasně osvětlené místnosti bude obraz o něco méně svítivý.💡 Za 44 435 Kč dostanete 83″ 4K OLED panel se 120 Hz, procesorem alpha 8 AI Gen2, 4× HDMI 2.1, WebOS s garancí 4 aktualizací, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium, AI Magic Remote a kompatibilitu s Apple AirPlay 2, HomeKit i Matter. Proč tahle nabídka dává smysl LG je v OLED segmentu dlouhodobě jednička — panely dodává i konkurenci. Řada B je pozicovaná jako dostupnější alternativa k řadě C, ale technologicky sdílí mnoho toho podstatného: procesor alpha 8 AI Gen2 pro zpracování obrazu, plnou sadu HDR formátů (Dolby Vision IQ, HDR10, HLG) a herní výbavu ve formě 4× HDMI 2.1 se 120 Hz, VRR, ALLM a NVIDIA G-SYNC. V recenzích se navíc opakují tři věci — nízká hmotnost na 83″ televizi (27,7 kg), tenký profil a Magic Remote, který funguje jako air mouse s hlasovým ovládáním. Uživatelé chválí i rychlost WebOS a integraci s Apple HomeKit a Matter. S čím počítat Řada B nemá tzv. MLA (Micro Lens Array), kterou dostávají vyšší modely řady C a G. V praxi to znamená mírně nižší špičkový jas, což se projeví hlavně v prosluněných místnostech. Jeden recenzent píše, že v běžně osvětlené místnosti mu jas dostačuje, ale pokud máte obývák s velkými okny mířícími na jih bez možnosti stínění, Mini LED konkurence bude na přímém slunci svítivější. V zatemněné místnosti nebo večer ale OLED konkurenty suverénně převálcuje. Druhá výtka, která se v recenzích systematicky opakuje — 20W reproduktory jsou slabší stránka, k takhle velké televizi zvažte soundbar. A pak drobný detail pro někoho, kdo televizi bude věšet na zeď — VESA úchyt 400×400 je umístěn ve spodní polovině zad, takže pokud vyměňujete starší televizi s centrálním úchytem, počítejte s úpravou držáku. A poslední věc — nezapomeňte zkontrolovat, zda televize projde dveřími a výtahem. Jeden uživatel v recenzi píše doslova: „málem se nám nevešla do výtahu". Rozměry zabalené krabice jsou úctyhodné. Je pro vás u televize důležitější maximální úhlopříčka, nebo technicky nejvyspělejší panel?