Špičková OLED TV od LG v akci! Má 144 Hz, vysoký jas a zdarma k ní dostanete vynikající soundbar

LG OLED65C5ELB (C5 Pro) je 65" OLED televize s vyšším jasem než standardní C5, 144 Hz v herním režimu a Dolby Vision IQ
V balení je soundbar LG SC9S (400 W, 3.1, Dolby Atmos, bezdrátový subwoofer) – samostatně stojí přes 10 000 Kč
S kódem ALZADNY20 stojí celý set 40 784 Kč místo 50 980 Kč

Publikováno: 19.2.2026 18:00

Samotnou 65″ LG OLED C5 sice seženete u konkurence levněji, ale bez soundbaru. A právě v tom je pointa tohoto bundlu – za 40 784 Kč s kódem ALZADNY20 dostanete televizi i 400W soundbar s bezdrátovým subwooferem, což je dohromady výrazně výhodnější než kupovat obojí zvlášť. Navíc nejde o základní C5, ale o verzi C5 Pro (označovanou také C5E), která nabízí vyšší jas oproti standardnímu modelu.

Rychlé shrnutí:
✅ Smysl dává, pokud chcete špičkovou kvalitu obrazu i zvuku v jednom balení bez hledání kompatibilního soundbaru.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete maximální jas – prémiový model G5 je výrazně jasnější, ale stojí víc.
💡 Za 40 784 Kč získáte OLED televizi s jedním z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu plus soundbar, který samostatně stojí přes 10 tisíc.

Co je C5 Pro a proč je zajímavější než běžné C5

LG OLED C5 Pro sedí v hierarchii mezi standardním C5 a vlajkovým G5. Používá stejný OLED panel jako C5, ale s vyšším jasem – nezávislá měření ukazují přibližně 1 400 nitů oproti 1 200 nitům u standardní verze. To je znatelný rozdíl zejména u HDR obsahu s výraznými světelnými efekty a při sledování ve světlé místnosti.

Barevné podání je vynikající s perfektní černou díky OLED technologii. Podporuje HDR10, HLG a Dolby Vision IQ (HDR10+ zde bohužel chybí).

Pro hráče: 4× HDMI 2.1, 144 Hz v herním režimu, VRR, ALLM, FreeSync Premium a G-SYNC.

WebOS 25 nabízí přístup ke všem důležitým službám včetně českých (Oneplay, SledováníTV, Kuki a další).

Soundbar SC9S: proč dává v bundlu smysl

Soundbar LG SC9S je navržený přímo pro LG OLED řady C – připevní se pomocí speciálního držáku přímo pod televizi a tvoří s ní vizuálně jeden celek.

Výkon 400 W v konfiguraci 3.1 s bezdrátovým subwooferem, podpora Dolby Atmos a DTS:X. Zvukový rozdíl oproti 40W reproduktorům samotné televize je podle samozřejmě zásadní.

Na Alze má hodnocení 4,8 z 5 od 34 zákazníků. Uživatelé nejčastěji chválí výrazné zlepšení zvuku oproti TV, snadné propojení (stačí jeden ovladač) a kvalitní zpracování basů díky bezdrátovému subwooferu.

Na co se připravit

Několik věcí je dobré vědět předem. Televizní C5 Pro nedosahuje jasu vlajkového G5, který používá pokročilejší RGB Tandem Layer panel – pokud vám záleží na absolutně nejvyšším jasu a kontrastu, G5 je stále o třídu výš, ale cenově jinde.

Chybí podpora HDR10+, což může vadit uživatelům Samsung obsahu.

Co se soundbaru týče, několik recenzentů zmiňuje, že se občas nezapne automaticky s TV a že dálkový ovladač soundbaru má neintuitivní rozložení tlačítek – v praxi ale ovládáte vše přes ovladač televize.

Montáž držáku k TV je podle recenzí lepší dělat ve dvou a před sestavením televizního stojanu (v návodu k TV o tom není zmínka). Soundbar mechanicky pasuje na 55″ a větší modely řady C.

Verdikt

Set LG OLED C5 Pro + SC9S za 40 784 Kč je jednou z nejchytřejších cest, jak si pořídit kompletní domácí kino bez složitého kombinování komponent. OLED obraz s vyšším jasem než standardní C5, 400W soundbar s Dolby Atmos a bezdrátovým subwooferem – to vše za cenu, za kterou jinde pořídíte samotnou televizi podobné úrovně.

Pokud zvažujete nákup 65″ OLED a víte, že budete chtít i lepší zvuk, tahle nabídka dává smysl. Pokud hledáte další televizory nebo příslušenství ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny.