Společnost LG dle všeho připravuje levnější verzi svého telefonu – Velvet 4G. V benchmarku Geekbench se totiž objevil telefon s označením LM-G910 a jedním z největších překvapení byl fakt, že telefon běží na dva roky starém Snapdragonu 845. Co o něm dále víme?

LG připravuje levnější verzi Velvet 4G

Co se týče ostatních specifikací, ty mají zůstat podobné jako u vlajkového modelu. Displej tedy nabídne úhlopříčku 6,7″, Full HD rozlišení a poměr stran 20,5:9. Čipsetu bude sekundovat 6 a 8 GB RAM. Úložiště bude pouze jedno a to 128 GB. Tři fotoaparáty mají disponovat rozlišením 48 MPx + 8 MPx + 5 MPx, přičemž selfie kamerka pak 16 MPx.

O výdrž se postará 4 300 mAh baterie a samozřejmostí je pak Android 10. Příliš však nerozumíme tomu, proč se LG rozhodlo nasadit do telefonu tento čipset. Ne snad že by nebyl výkonný, to vůbec ne. Jen tak se ale nevidí, že je představen telefon se dva roky starým vlajkovým čipsetem (u střední třídy to naopak není nic neobvyklého). Telefon má stát něco mezi 550 – 650 USD, tedy nějakých 13 000 – 15 500 korun.

Dává vám tento krok smysl?

Zdroj: phonearena.com