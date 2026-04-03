Excelentní MiniLED televize LG zlevnila na minimum! Má masivních 85 palců, 144 Hz i Dolby Vision IQ

85" LG QNED93 je Mini LED televize s procesorem Alpha 8 AI Gen2, 144 Hz, Dolby Vision IQ a WebOS Původně 79 990 Kč, na Heurece teď od 34 990 Kč — sleva přes 56 %, skladem 6 kusů Nejlepší LCD televize, jakou LG kdy vyrobilo — zahraniční recenze se shodují, že konečně konkuruje Samsungu a TCL Jakub Kárník Publikováno: 3.4.2026 20:00

85palcová Mini LED televize od LG za 35 tisíc. Původní cena 79 990 Kč vypadala ambiciózně, ale LG 85QNED93 je teď na Heurece od 34 990 Kč na e-shopu lgshop.cz — skladem 6 kusů. Za tu cenu dostanete 215cm obrazovku s Mini LED podsvícením, AI procesorem a skvělou herní výbavou. Zahraniční recenze se shodují: je to nejlepší LCD televize, kterou LG kdy vyrobilo. Proč recenzenti mluví o průlomu Hry na 85" Mini LED S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete obří 85″ obrazovku s Mini LED podsvícením, výbornou herní výbavou a prémiovým WebOS systémem — za cenu, za kterou jinde koupíte 75″ konkurenci.⚠️ Zvažte, že zvuk 40W reproduktorů nestačí na filmový zážitek (soundbar je nutnost), chybí HDR10+ a černá není na úrovni OLED.💡 Za 34 990 Kč dostanete Mini LED, 144 Hz, 4× HDMI 2.1, Dolby Vision IQ, Magic Remote a WebOS s garancí 4 aktualizací.

Proč recenzenti mluví o průlomu LG v LCD televizích roky zaostávalo za Samsungem, TCL i Sony. Řada QNED93 to mění. Nová technologie Dynamic QNED Pro Colour nahrazuje starší Quantum Dot systém a přináší pokrytí 97 % barevného gamutu DCI-P3. Procesor Alpha 8 AI Gen2 optimalizuje obraz snímek po snímku — rozpoznává žánr obsahu a přizpůsobuje jas, barvy i kontrast. Mini LED podsvícení s výrazně zvýšeným počtem stmívacích zón oproti předchůdci zajišťuje hlubší černou s minimálním bloomingem. V režimu Filmmaker Mode dosahuje televize vynikající barevné přesnosti — zahraniční měření ukázala průměrnou odchylku Delta E pod 1,2, což je hodnota pod prahem viditelnosti. Jasné HDR scény působí živě a přirozeně zároveň.

Hry na 85″ Mini LED Všechny čtyři HDMI 2.1 porty podporují 4K/120 Hz s VRR až do 144 Hz. Input lag v herním režimu činí pouhých 9,6 ms při 60 Hz. Nechybí podpora NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, ALLM a Dolby Vision gaming. Game Optimiser dashboard umožňuje úpravy nastavení bez přerušení hry. PS5 nebo Xbox Series X na 85″ úhlopříčce je zážitek, který s menší obrazovkou nezažijete.

S čím počítat Zvuk je Achillova pata. 40W reproduktory na 85″ panel nestačí — recenzenti shodně doporučují soundbar. Podpora WOW Orchestra umožňuje synchronizaci zvuku TV a kompatibilního LG soundbaru. Chybí HDR10+ — LG tradičně sází na Dolby Vision a HDR10. Černá není na úrovni OLED a při extrémním kontrastu se občas projeví blooming, ale jinak? Za tu cenu absolutní pecka.

85″ televize za 35 tisíc — lákalo by vás to, nebo je to na váš obývák moc?