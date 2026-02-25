Tahle 55" QNED TV od LG zlevnila na skoro půlku původní ceny. Má chytré funkce a 9.1.2kanálový zvuk Hlavní stránka Zprávičky 55" LG 55QNED80A6A je 4K Smart TV s novou technologií Dynamic QNED Color a procesorem alpha 7 AI Gen8 S kódem ALZADNY15 stojí 10 617 Kč místo 12 490 Kč (sleva téměř 1 900 Kč) Při uvedení loni v květnu stála 20 990 Kč – aktuální cena je téměř poloviční oproti launchi Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Hledáte spolehlivou televizi s 55″ úhlopříčkou, která vás nezruinuje, ale ani nezklame kvalitou obrazu?. LG 55QNED80A6A aktuálně pořídíte za 10 617 Kč se slevovým kódem ALZADNY15 – a to je téměř polovina ceny oproti uvedení na trh. Za cenu základního modelu dostanete televizi s nejnovější technologií Dynamic QNED Color a ovladačem Magic Remote v balení. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 55″ 4K TV s kvalitním obrazem, AI funkcemi a systémem webOS za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vyšší obnovovací frekvenci pro hraní her – panel má nativně pouze 50/60 Hz.💡 Za 10 617 Kč dostanete QNED panel se 100% barevným objemem DCI-P3, procesor alpha 7 AI Gen8 a Magic Remote ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle televize zajímavá? Tahle televize od LG patří do modelové řady 2025 a přináší novou technologii Dynamic QNED Color, která nahrazuje dřívější Quantum Dot. Výsledkem je 100% barevný objem certifikovaný Intertek podle DCI-P3 – v praxi to znamená sytější a přirozenější barvy než u běžných LED televizí. Úhlopříčka 139 cm (55″) je ideální pro obývací pokoje střední velikosti. Obraz: procesor alpha 7 AI a pokročilé stmívání Srdcem televize je procesor alpha 7 AI Gen8, který se stará o 4K Super Upscaling – vylepšuje rozlišení, jas a čistotu i u obsahu v nižší kvalitě. Technologie Advanced Local Dimming přesně řídí podsvícení pro hlubší černou a lepší kontrast. Podporovány jsou formáty HDR10 Pro a HLG Pro pro filmový obraz. Panel má obnovovací frekvenci 50/60 Hz, což je pro filmy a seriály zcela dostačující. Pro hráče jsou k dispozici funkce ALLM (automatický režim nízké latence) a VRR (proměnlivá obnovovací frekvence), nicméně pro náročné hraní bude vhodnější model s vyšší frekvencí. KOUPIT TELEVIZI V AKCI Chytré funkce: webOS a AI ovladač Televize běží na systému webOS s garancí 4 velkých aktualizací během 5 let – takže i za pár let budete mít aktuální software. Součástí balení je ovladač Magic Remote s pohybovým senzorem, který funguje jako air mouse. Nové tlačítko AI zpřístupňuje funkce jako AI Voice ID (rozpoznání hlasu uživatele), AI Search, AI Chatbot nebo AI Picture/Sound Wizard pro personalizaci obrazu a zvuku. Konektivita zahrnuje 3× HDMI (s podporou eARC), 2× USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast a Apple AirPlay 2. Funkce Multi View umožňuje rozdělit obrazovku na dvě části a sledovat obsah ze dvou zdrojů současně. Zvuk a praktické funkce 20W reproduktory s podporou virtuálního prostorového zvuku 9.1.2 kanálů jsou pro běžné sledování dostačující. Funkce AI Sound Pro automaticky vylepšuje zvuk podle typu obsahu. Pro náročnější poslech doporučujeme doplnit soundbar – Alza nabízí i zvýhodněnou sadu s LG S70TY (úspora 3 745 Kč). Televizor podporuje USB nahrávání a má matný povrch obrazovky pro snížení odlesků. VESA standard 300×300 umožňuje snadnou montáž na zeď. Energetická třída E odpovídá kategorii – není to nejúspornější, ale ani nijak výjimečně náročná. Co říkají uživatelé Na Alze má televize hodnocení 4,7 z 5 (12 hodnocení) a 92 % zákazníků ji doporučuje. Na webu LG má stejný model 4,6 z 5 (přes 400 globálních hodnocení). Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, živé barvy a snadné ovládání. Jeden recenzent píše: „Kvalita obrazu je úžasná, živé barvy a plynulý pohyb.“ PODÍVAT SE NA RECENZE Kritické hlasy se objevují u zvuku – 20W reproduktory mohou pro někoho být nedostatečné a doporučuje se doplnit soundbar. Někteří uživatelé zmiňují, že systém webOS může být zpočátku méně intuitivní, ale po zvyknutí funguje spolehlivě. Obnovovací frekvence 60 Hz je pro hráče limitující, i když pro běžné sledování zcela dostačuje. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte 55″ 4K Smart TV s kvalitním obrazem a AI funkcemi za rozumnou cenu, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 10 617 Kč dostanete novou technologii QNED s certifikovaným barevným objemem, procesor alpha 7 AI Gen8, Magic Remote a systém webOS s dlouhodobou podporou. Naopak pokud jste náročný hráč nebo potřebujete vyšší obnovovací frekvenci, vyplatí se zvážit modely řady QNED82 nebo QNED85 s 120 Hz panelem. Hledáte jinou televizi nebo příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 165Hz MiniLED TV Hisense teď stojí 15 tisíc! Rovnou k ní přihoďte tento soundbar, dostanete na něj slevu Prémiový soundbar Sonos Arc Ultra zase zlevnil. Má 14 měničů a skvělé funkce Obří OLED TV LG se 120 Hz a Dolby Vision je teď v akci! A takhle ji koupíte ještě levněji VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15 Jakou úhlopříčku televize preferujete? Stačí vám 55″, nebo sáhnete po větší? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 