165Hz MiniLED TV Hisense teď stojí 15 tisíc! Rovnou k ní přihoďte tento soundbar, dostanete na něj slevu Hlavní stránka Zprávičky 55" Hisense 55U7Q PRO je Mini LED QLED televize s 312 zónami lokálního stmívání, 4K, 165Hz herním režimem a Dolby Vision IQ S kódem ALZADNY25 stojí 15 734 Kč místo 22 990 Kč K televizi je 40% sleva na soundbar Hisense AX5125H (5.1.2, 500 W) – místo 7 989 Kč za 4 719 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Hisense U7Q PRO je televizor, kde dostanete prémiové funkce za cenu střední třídy. 55″ verze za 15 734 Kč s kódem ALZADNY25 nabízí Mini LED s 312 zónami, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, 165Hz herní režim a vestavěný 2.1.2 zvuk s Dolby Atmos – a k tomu ještě 5 let záruky po registraci. A pokud chcete skutečný domácí kinosál, na Alze k ní seženete 5.1.2 soundbar Hisense AX5125H se 40% slevou. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 55″ televizor s prémiovou výbavou za rozumnou cenu – Mini LED, všechny HDR formáty a 165Hz herní režim pod 16 tisíc.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete dokonalou černou v tmavé místnosti – tam má OLED stále navrch. Mini LED se 312 zónami je ale výrazně lepší než běžné LED.💡 Za 15 734 Kč dostanete Mini LED s Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, 4× HDMI 2.1, Dolby Atmos a 5letou záruku. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč U7Q PRO a ne levnější LED Hlavní rozdíl oproti běžným LED televizím: Mini LED PRO podsvícení s 312 zónami lokálního stmívání. V praxi to znamená výrazně přesnější kontrast – tmavé scény zůstávají tmavé bez šedého závoje a světlé detaily svítí tam, kde mají. QLED vrstva s certifikací Pantone přidává miliardu odstínů a široký barevný gamut. Nezávislé testy řady U7Q PRO (T3, 65″ verze) naměřily HDR jas přes 2 000 nitů. Technologie Anti-Reflection PRO navíc pomáhá s odlesky, takže obraz vypadá dobře i za denního světla. Podpora HDR je kompletní: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 i HLG. Obě adaptivní varianty automaticky přizpůsobují tone mapping okolnímu světlu – žádné manuální ladění. AI upscaler zvládne přepočítat starší obsah na kvalitu blízkou 4K a AI Sports Mode zpřesní pohyb u sportovních přenosů. Procesor Hi-View AI Engine PRO automaticky rozpoznává typ scény a upravuje obraz v reálném čase. Hry, konektivita a smart funkce Čtyři HDMI 2.1 porty (jeden s eARC) podporují 4K při 165 Hz s VRR, ALLM a FreeSync Premium Pro. Game Dashboard umožňuje sledovat herní statistiky přímo na obrazovce. Input lag kolem 13 ms (měřeno na řadě U7Q PRO) je na televizi v této třídě solidní. PS5, Xbox i PC využijí plný potenciál portů. Operační systém VIDAA nabízí Netflix, Disney+, HBO, Prime Video, Oneplay (O2 TV) a hlasové ovládání v češtině. Nechybí AirPlay 2, Chromecast, podpora Matter, Google Home a Apple Home. Solární ovladač se dobíjí světlem nebo USB-C. Vestavěný zvuk 2.1.2 o výkonu 50 W s Dolby Atmos a subwooferem je na 55″ televizi nadprůměrný. Pro běžné sledování zpráv a seriálů postačí. Ale pro filmy a hry zákazníci doporučují doplnit soundbar – a právě tady přichází zajímavá příležitost. Soundbar se 40% slevou: Hisense AX5125H za 4 719 Kč K televizi nabízí Alza soundbar Hisense AX5125H s 5.1.2 konfigurací a výkonem 500 W za 4 719 Kč místo 7 989 Kč (sleva 40 %). Je to kompletní systém s bezdrátovým subwooferem, dvěma zadními reproduktory a podporou Dolby Atmos a DTS:X. Hodnocení 5,0 z 5 od 7 zákazníků. Zákazníci chválí prostorový zvuk, jednoduché párování s Hisense TV (stačí jeden ovladač) a bezdrátové propojení všech komponent. Výtky: pokud máte router s 5GHz Wi-Fi na stejném kanálu, může docházet k rušení bezdrátového spojení mezi soundbarem a zadními reproduktory – řeší se změnou kanálu v routeru. Hlasitost zadních reproduktorů lze nastavit, ale vyžaduje to pročtení návodu. Chybí Wi-Fi pro přímé streamování hudby – řeší se přes Bluetooth. Za kombinaci 15 734 + 4 719 = 20 453 Kč dostanete Mini LED televizi s kompletním 5.1.2 domácím kinem – to je cena, za kterou jinde koupíte samotnou televizi střední třídy. Samotnou televizi můžete dle Heureky koupit o pár stovek levněji, ale ostatní e-shopy nenabízejí soundbar se slevou. KOUPIT TV ZA 15 734 KČ + SOUNDBAR SE SLEVOU Co říkají zákazníci na televizi Sedm ze 8 recenzentů dává 5 hvězd. Opakuje se chvála na kvalitu obrazu, syté barvy, kontrast a poměr cena/výkon. Jeden zákazník po delším srovnávání s konkurencí píše, že „rozhodně nelituje“ a vyzdvihuje rychlý systém VIDAA, ve kterém se nic nezasekává. Jiný oceňuje herní výkon na konzoli. Recenzent ze Sedlčan stručně shrnuje: výborný obraz, zvuk, kontrast, barvy – a žádné zápory. Jediná praktická výtka z recenzí: absence aplikace Spotify v systému VIDAA. Obejít se dá přes AirPlay nebo Bluetooth z telefonu, ale pro uživatele zvyklé na nativní aplikaci to může být nepříjemnost. Verdikt Hisense 55U7Q PRO za 15 734 Kč je Mini LED televizor, který nabízí výbavu prémiové třídy za cenu střední. 312 zón lokálního stmívání, HDR jas přes 2 000 nitů, kompletní HDR podpora (včetně Dolby Vision IQ i HDR10+ Adaptive), 165Hz herní režim a 4× HDMI 2.1 – to za necelých 16 tisíc na českém trhu nemá moc konkurentů. S pětiletou zárukou po registraci máte klid na duši, a pokud přihodíte soundbar AX5125H za 4 719 Kč, vznikne kompletní domácí kino za zhruba 20 tisíc. Pokud nepotřebujete dokonalou černou OLED panelu a sledujete i přes den ve světlé místnosti, je to jedna z nejrozumnějších koupí v kategorii 55″ televizí. Pokud hledáte další televize nebo techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY25 Dáváte přednost Mini LED kvůli jasu, nebo OLED kvůli černé? Co je pro vás důležitější? Mohlo by vás zajímat