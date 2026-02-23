Obří OLED TV LG se 120 Hz a Dolby Vision je teď v akci! A takhle ji koupíte ještě levněji Hlavní stránka Zprávičky 77" LG OLED77B56 je OLED televize s 4K, 120Hz, perfektní černou, 4× HDMI 2.1, Dolby Vision a Dolby Atmos Aktuální cena 41 293 Kč – loni stála 82 490 Kč. S Alza benefitem může cena klesnout výrazně níž (i pod 35 tisíc) Procesor α8 AI Gen2, VRR, G-SYNC, FreeSync, input lag 5,4 ms při 4K/120 Hz Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 77palcový OLED za méně než polovinu původní ceny – to se nestává každý den. LG OLED77B56 za 41 293 Kč loni startovala na 82 490 Kč, postupně klesala pod 60 tisíc a teď je na svém minimu. A pokud máte Alza benefit, může cena spadnout ještě výrazně níž – reálně se bavíme o 77″ OLED i pod 35 tisíc, což je na českém trhu bezkonkurenční nabídka. Hodnocení 5,0 z 5 od 103 zákazníků mluví za vše. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velký OLED s perfektní černou a skvělým herním režimem za zlomek běžné ceny – a sledujete hlavně večer nebo v přítmí.⚠️ Zvažte, pokud máte hodně světlou místnost s přímým sluncem – lesklý panel a nižší SDR jas nejsou ideální do prosluněného obýváku.💡 Za 41 293 Kč (s benefitem i výrazně méně) dostanete 77″ OLED s 4× HDMI 2.1, Dolby Vision, Dolby Atmos a webOS s garancí 4 aktualizací. ZOBRAZIT AKTUÁLNÍ CENU NA ALZE Proč OLED a proč zrovna B5 LG B5 je vstupní řada OLED televizí od LG pro rok 2025 – sedí pod dražší řadou C5 a vlajkovou G5. V praxi to znamená, že dostanete stejný typ WOLED panelu jako C5, tedy s perfektní černou (nekonečný kontrastní poměr, žádné halo kolem světlých objektů), výborným barevným podáním a širokým pozorovacím úhlem. Rozdíl oproti C5? B5 je o něco méně jasná (cca 850 vs. 1300+ nitů v HDR špičce) a maximální obnovovací frekvence je 120 Hz místo 144 Hz. Pro většinu uživatelů to ale není praktický problém – 120 Hz na hry a filmy bohatě stačí. Procesor α8 AI Gen2 optimalizuje obraz v reálném čase podle typu obsahu, nabízí AI upscaling nižšího rozlišení na kvalitu blízkou 4K a umí rozpoznat žánr pro automatické přizpůsobení nastavení. Podpora HDR zahrnuje HDR10 Pro, HLG Pro a Dolby Vision (chybí HDR10+ – formát používaný hlavně Samsungem). Filmmaker Mode s kompenzací okolního světla zobrazí filmy přesně tak, jak to zamýšlel režisér. Hry: 4× HDMI 2.1 a input lag pod 6 ms Všechny čtyři HDMI porty jsou plnohodnotné HDMI 2.1 (48 Gbps) – připojíte PS5, Xbox Series X i herní PC a na všech využijete 4K při 120 Hz. Podpora VRR, ALLM, NVIDIA G-SYNC i FreeSync zajistí plynulý obraz bez trhání. Nezávislé testy naměřily input lag pouhých 5,4 ms při 4K/120 Hz – to je výborná hodnota i na standardy herních monitorů. Televize dostala od RTINGS hodnocení 8,5/10 v kategorii gaming. Nechybí plná kompatibilita s PS5 i Xbox Series X včetně 1440p při 120 Hz. KOUPIT 77″ LG OLED ZA 41 293 KČ Co říká 103 zákazníků Perfektních 5,0 z 5 od 103 zákazníků je u 77″ televize neobvyklé. Nejčastěji se opakuje: dokonalá černá, vynikající obraz, intuitivní ovládání a bezkonkurenční poměr cena/výkon. Zákazníci přecházející ze Samsungu nebo starších LG NanoCell popisují přechod jako „skok“ v kvalitě. Více recenzentů zmiňuje, že v kombinaci se soundbarem je zážitek „jako v kině“. Jeden zákazník dal za TV s cashbackem pouhých 26 500 Kč a píše „asi není o čem přemýšlet“. Výtky jsou drobné, ale opakují se: lesklý panel se ve slunečném prostředí hodně odráží – obraz je skvělý zejména večer, ale za dne v prosluněné místnosti se z televize stává zrcadlo. Magic Remote vyžaduje zvyk (pohybový senzor jako u Wii). Vestavěné reproduktory (20 W) jsou slušné na zprávy, ale na filmy a hry zákazníci doporučují soundbar. Stojan na nožičkách je stabilní, ale více recenzentů doporučuje raději montáž na zeď. Při vypínání může televize jemně cvaknout – to je normální vlastnost OLED panelu (pixel refresh). Na co si dát pozor Nezávislý test RTINGS potvrzuje silné stránky i limity. Obraz v domácím kinu: 8,4/10. Černá je dokonalá (nekonečný kontrast), barvy přesné a živé. Ale SDR jas dosahuje jen cca 300 cd/m² (reálná scéna) – to stačí pro přítmí a normálně osvětlenou místnost, ale v hodně světlém prostředí se obraz ztrácí pod odlesky. Pokud máte prosluněný obývák a sledujete televizi hlavně přes den, zvažte raději Mini LED variantu. Důležitá informace: LG v roce 2025 zrušila podporu DTS formátů napříč celou řadou – pokud přehráváte Blu-ray disky s DTS zvukem přes soundbar, zvuk neprojde. Dolby formáty (včetně Dolby Atmos přes eARC) fungují bez problémů. Chybí také HDR10+ – ale to je u LG televizí standardní. Alza benefit: jak se dostat pod 35 tisíc Základní cena 41 293 Kč je už sama o sobě výrazně pod obvyklou cenou 77″ OLED. Ale pokud máte Alza benefit (věrnostní program), cena může klesnout výrazně níž – reálně se zákazníci dostávají i pod 35 tisíc korun. Konkrétní sleva závisí na úrovni vašeho benefitu. Vyplatí se proto zkontrolovat aktuální cenu přímo v detailu produktu po přihlášení – rozdíl může být i tisíce korun. Verdikt LG OLED77B56 za 41 293 Kč je pravděpodobně nejlepší koupě v segmentu velkých OLED televizí na českém trhu právě teď. Z původních 82 tisíc na méně než polovinu – a s benefitem potenciálně ještě méně. Perfektní černá, 4× HDMI 2.1, 5,4 ms input lag, Dolby Vision a webOS s garancí aktualizací na 4 roky. Není to nejjasnější OLED na trhu a v prosluněné místnosti se lesklý panel projeví, ale pokud sledujete hlavně večer nebo v přítmí, je to za tyto peníze těžko překonatelná volba. Hodnocení 5,0 z 5 od 103 zákazníků to potvrzuje. Pokud hledáte další televize nebo techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. OVĚŘIT CENU S ALZA BENEFITEM Přešli byste z LCD/LED na OLED? Nebo už OLED máte a nedáte na něj dopustit? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 