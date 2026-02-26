Extrémně levný MacBook je za dveřmi! S jakými ústupky se budou muset zákazníci smířit? Hlavní stránka Zprávičky Leaker odhalil možné kompromisy chystaného levného MacBooku s 12,9" displejem Mezi největší ústupky patří jen 8 GB RAM, slabší displej bez True Tone a možná absence podsvícené klávesnice Cena by se měla pohybovat mezi 599 a 749 dolary, představení se očekává začátkem příštího měsíce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Že Apple chystá levný MacBook, se šušká už delší dobu. Notebook s 12,9palcovým displejem a cenovkou výrazně pod současným MacBookem Air zní lákavě – jenže jak to tak bývá, nízká cena si vybírá svou daň. A podle čerstvých informací od leakera, jehož spolehlivost se teprve prověří, by ta daň mohla být pořádně vysoká. 8 GB RAM v roce 2026 A18 Pro: rychlý, ale ne tam, kde byste čekali Displej bez True Tone a možná i tma na klávesnici Pomalejší SSD a žádné rychlé nabíjení Všechno záleží na ceně 8 GB RAM v roce 2026 Začněme tím nejbolestivějším. Levný MacBook má údajně dostat pouhých 8 GB operační paměti, a to bez možnosti rozšíření – paměť je u Applu tradičně připájená přímo na čipu. V době, kdy i základní MacBook Air startuje na 16 GB a macOS s každou aktualizací nabobtná, je to docela odvážná volba. Pro prohlížení webu a psaní dokumentů to stačit bude, ale jakékoliv ambice na multitasking nebo práci s většími soubory narazí na strop zřejmě velmi rychle. A18 Pro: rychlý, ale ne tam, kde byste čekali Místo čipu z řady M má v levném MacBooku tikat A18 Pro – tedy procesor, který Apple použil v iPhonech 16 Pro. Na papíře to nevypadá špatně. V jednojádrovém výkonu se A18 Pro dokáže měřit i s desktopovými procesory, v Geekbenchi poráží třeba AMD Ryzen 9 9900X. Jenže notebook není telefon. Vícejádrový výkon je srovnatelný se starším Ryzenem 7 7840U a grafika odpovídá zhruba úrovni pět let starého čipu M1. Displej bez True Tone a možná i tma na klávesnici Další škrty se týkají displeje. Levný MacBook má nabídnout nižší maximální jas než MacBook Air, který dosahuje 500 nitů. Navíc by údajně mohl chybět True Tone – funkce, která přizpůsobuje teplotu barev okolnímu osvětlení. Podle leakera chybí v systému odpovídající ovladače pro senzor okolního světla, což by absenci True Tone potvrzovalo. A pak je tu klávesnice. Leaker si není stoprocentně jistý, ale existuje reálná šance, že levný MacBook přijde bez podsvícené klávesnice. To by byl první MacBook bez této funkce za více než 15 let. Kdo pracuje večer nebo v tmavších prostorách, by to pocítil okamžitě. Pomalejší SSD a žádné rychlé nabíjení Výčet kompromisů tím nekončí. Úložiště bude omezeno na maximálně 512 GB s pomalejšími rychlostmi čtení a zápisu, než na jaké jsou uživatelé MacBooků zvyklí. Pro školy by měla být k dispozici i speciální varianta se 128 GB. Chybět má také rychlé nabíjení, což Apple pravděpodobně kompenzuje menší baterií. A konečně – zatímco MacBooky Pro od roku 2021 podporují vysokoimpedanční sluchátka, u levného modelu na tuto funkci nejspíš zapomeňte. Všechno záleží na ceně Původní odhady hovořily o ceně 599 až 649 dolarů (zhruba 12 000 až 13 200 Kč), novější zprávy ale posouvají cenovku spíše k 699 až 749 dolarům (14 400 až 15 400 Kč). A právě tady se láme chleba. Při šesti stovkách dolarů by šlo o zajímavý vstup do světa macOS pro studenty a nenáročné uživatele. Při sedmi a půl už ale zákazník začne pokukovat po zlevněném MacBooku Air s M4, 16 GB RAM a podstatně menším seznamem kompromisů. Apple by měl levný MacBook představit začátkem příštího měsíce společně s novými MacBooky Pro, cenově dostupnými iPady a očekávaným iPhonem 17e. Do té doby berte všechny informace s rezervou – track record zmíněného leakera se teprve prověří. Jedno je ale jasné: Apple se pokouší o něco, co dosud nedělal, a výsledek bude záviset na tom, kde přesně nakreslí čáru mezi „dostupný“ a „příliš ořezaný“. Dává levný MacBook s 8 GB RAM v roce 2026 smysl, nebo byste raději připlatili za Air? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Macbook únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025 Samsung Galaxy A56 má našlápnuto na bestseller! Známe cenu i výbavu Jakub Kárník 1.1.2025 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025