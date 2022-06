Samsung prý učiní velmi očekávaný průlom u ohebných mobilů

Když přijde řeč na ohebné, skládací nebo jinak řečeno i flexibilní telefony, kromě zajímavého konstrukčního řešení většině lidí bleskne hlavou také velmi vysoká cena, za kterou se dají tyto přístroje pořídit. Sumy dle očekávání klesají s každým dalším představeným modelem, nicméně stále je řeč o částkách, které v drtivé většině případů překračují hodnotu běžných vlajkových mobilů. Eso, které by po letech nadšeného vyčkávání mohlo dostat ceny na úroveň klasických mobilů, prý může co nevidět vytáhnout z rukávu lídr oboru Samsung.

Zatímco se na trh pomalu chystají nové vlajkové modely Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4, začala na Twitteru šumět informace, že by měl mít korejský gigant v plánu ohebný telefon z řady Galaxy A. Zařazení do této stále populárnější série střední třídy by pochopitelně znamenalo snížení ceny ruku v ruce s určitými kompromisy na straně výbavy.

Foldable Galaxy A — No name (@chunvn8888) June 3, 2022

O něco slabší mobil, který ovšem bude mít flexibilní obrazovku, by se jistě stal lákadlem pro spousty technologických nadšenců, kteří nehodlají za telefon zaplatit dvacet a více tisíc (pokud vezmeme v úvahu aktuální Z Flip3). Tip, který pochází od uživatele @chunvn8888, byl doplněn odhadem, že by Samsung mohl takové přístroje uvést na trh v letech 2024 či 2025.

Kolik byste dali za ohebný telefon?

Zdroj: gizmo