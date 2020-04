Ohebné telefony možná budou brzy o dost levnější. Samsung něco chystá

Jihokorejský Samsung evidentně není moc spokojený s cenou ohebných telefonů. Nevíme přesně, jak dobře se v prodejích daří jeho flexibilním smartphonům, ale za lehce dostupné se teda rozhodně označit nedají. Samsung Galaxy Z Flip, který je v této kategorii nejlevnější, u nás stojí v nejslabší variantě bezmála 38 tisíc. Společnost si je vědoma, že levnější ohebné telefony by jistě byly mnohem prodávanějším zbožím. Proto se rozhodla udělat změny ve výrobě flexibilních obrazovek. A nejde přitom o technologie, ale o to, kdo je bude vyrábět. Pro Samsung doposud vyrábí ohebná skla pro displeje sesterská firma Samsung Display. Jenže název trochu klame, většinový podíl v ní má společnost DOWOO INSYS. Ta vyrábí právě ohebná skla, pod které pak Samsung lepí displeje a posílá je do jiné továrny ke kompletaci. Tento mezikrok chce Samsung vyřadit.

Důvod je jednoduchý. V takovém procesu vyjde údajně výroba jednoho ohebného skla (bez samotného zobrazovacího OLED panelu) na 40 dolarů. Běžné ploché sklo pro telefon stejných rozměrů přitom vyjde na dva dolary. Rozdíl v ceně je pochopitelně v ohebnosti, ale i tak si Samsung myslí, že by mohl povrchovou vrstvu ohebných obrazovek vyrábět sám. A to buď levněji, nebo alespoň za stejnou cenu, ale bez nutnosti další přepravy. Jihokorejská firma už údajně jedná s dalšími partnery, se kterými by se do toho pustila. Jestli se jí podaří tento plán dotáhnout do konce, můžeme se pravděpodobně těšit na mnohem levnější ohebné telefony.

Za jakou cenu byste si koupili Galaxy Z Flip?

Zdroj: Gizmo