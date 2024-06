Mobilní data patří dnes k základním lidským potřebám

V létě je jejich spotřeba dat vyšší, protože lidé tráví víc času venku

Operátoři na léto nabízejí levná data v různých akcích

Blíží se prázdniny a čeští operátoři se začínají probouzet ze zimního spánku a nabízejí více či méně zajímavé akce zaměřené převážně na levnější data.

Mobilních dat není nikdy dost a hodí se zvláště v létě, kdy trávíme více času venku a na dovolených. V době, kdy prakticky každý telefon umí nejméně 2 SIM je navíc snadné pořídit si ke svému hlavnímu tarifu druhý pouze na levná data. Jaká je tedy současná nabídka?

O2

Společnost O2 na léto oznámila zlevnění tarifů Datamanie 100 GB a Datamanie 1000 GB. U obou tarifů je třeba si dát pozor na to, že fungují pouze v ČR, takže zahraniční dovolenou budete muset řešit jinak, a to i v rámci EU. Zatímco Datamanie 100 GB nabízí i volání, Datamanie 1000 GB je čistě datový tarif. Oba tarify umí i eSIM.

Akce končí 15.7.2024 a objednat si můžete maximálně 3 SIM karty. Výhodou je, že tato cena neplatí jen po dobu akce, ale podle informace z infolinky vám zůstane napořád.

Cena: 349 Kč/měsíc, 2999 Kč/365 dní ( 449 Kč/měsíc, 3499 Kč/365 dní )

SAZKA Mobil

Nabídka Sazka Mobilu platí od 3. do 30. 6. 2024 pro aktivní SIM. Nejde o žádný dárek, ale o nabídku 50 GB dat za 600 Kč. Data můžete čerpat po dobu 6 měsíců. Ve srovnání s O2 Datamanií to nevypadá jako nic moc, ale pokud nemáte příliš velkou spotřebu, vychází to na 100 Kč/a 8,3 GB měsíčně, a to není zase tak špatné. Samozřejmě můžete data vyčerpat i rychleji, pokud je potřebujete třeba na dovolenou. V případě, že data spotřebujete za méně než 2 měsíce, stojí za zvážení O2 Datamanie 100 GB.

T-Mobile

T-Mobile nabízí slevu na tarif 10 GB, který pořídíte o 200 Kč levněji, než obvykle. Nabízí 10 GB dat, která můžete čerpat po celé EU plnou rychlostí, následně se aktivuje tarif Pořád online, který vás udrží připojené rychlostí 256 kbit/s.

T-mobile 10 GB

Tarif je určen pouze pro nové tarifní zákazníky. To znamená, že přecházíte buď z předplacenky nebo od jiného operátora. Cena platí 60 měsíců.

Tesco Mobile

U Tesco Mobile běží stále akce, na kterou už jsme upozorňovali. Letní akce, kdy za 199 Kč dostanete 50 GB dat, je zajímavá. Musíte ale svou SIM spárovat s věrnostní kartou Teska. Spárování můžete provést v aplikaci, internetové samoobsluze nebo zasláním SMSky ve tvaru EXTRA(mezera)A na číslo 999346. Pokud SIM kartu už máte, aktivujete si balíček Extra. Ten normálně stojí 499 Kč, ale teď vás bude stát 199 Kč. Pozor, tato sleva platí jen jednou!

Vodafone

U operátora Vodafone nespočívá letní akce ve slevě, ale v datech navíc. Zákazníci si tak mohou vyzvednout každý měsíc porci bonusových dat, kdy kromě nejnižšího tarifu mohou získat 5 nebo 10 GB zdarma.

Vodafone předplacené balíčky

Pokud hledáte opravdu levná data

Pokud opravdu šetříte, nezbývá, než se spolehnout na Wi-Fi zdarma nebo můžete zkusit štěstí s operátorem Firsty, který nabízí data zdarma za sledování reklamy. Rychlost připojení je ale otřesná. O Firsty jsme psali nedávno.

Zdroj: operátoři