Firsty je operátor, který nabízí data po celém světě. Jde na to ale od lesa. Ví, že spousta lidí slyší na slovo zdarma, a proto nabízí data opravdu zdarma. Jediné, co musíte udělat, je shlédnout co hodinu krátkou reklamu.

Firsty funguje ve dvou režimech. Po úspěšné registraci dostanete plnohodnotných 100 MB, které fungují plnou rychlostí. Po jejich vyčerpání musíte data doplnit. To uděláte v aplikaci tak, že si pustíte reklamu a za to dostanete další hodinu konektivity. Reklama je ve formě videa a trvá 15 – 30 sekund. Potom máte další hodinu na internetu. Ano, jednotkou je čas, nikoliv přenesená data.

Druhý režim je placený. Cena je 1,98 € a dostanete za to 2 GB dat. Pokud cestujete mezi podporovanými zeměmi, zakoupená data se přenáší. Pokud vyčerpáte denní limit, můžete si data přikoupit a nebo přejít na verzi zdarma. Seznam podporovaných zemí najdete na webových stránkách Firsty.

Mezi placenou verzí a verzí zdarma je obrovský rozdíl v rychlosti. Na displeji sice svítí ukazatel 5G, ale zatímco u placené verze jsme dosáhli rychlosti 1,88 MB download a 0,68 MB/s upload, u verze zdarma se data plazila rychlostí 0,08 MB/s směrem k nám a 0,12 MB/s směrem od nás. V praxi se jedná o rychlosti použitelné jen k nejzákladnějším operacím a o nějakém sledování online videa si můžete nechat jen zdát.

Jako další negativum hodnotíme pravidelné obtěžování oznámením, že nám skončil interval pro data zdarma a nabídka pro shlédnutí další reklamy. Aplikace navíc startuje dlouho.

Instalace a nastavení

Firsty si stáhnete z Obchodu Play. Po registraci musíte přidat do vašeho telefonu novou eSIM. S tím vám aplikace moc nepomůže, jen vás nasměruje do nastavení. Běžně se eSIM přidává oskenováním QR kódu, tady jsem musel vložit textový identifikátor, ale v tom nebyl problém. Pokud se vám Firsty nepřipojí k mobilní síti, aktivujte si data v roamingu.

Zdroj: Firsty