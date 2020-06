Lepší.TV: kam se nadějná IPTV posunula v průběhu času?

Nechybí ani integrace HBO OD

Zajímavé volby se však ukrývají také v horní textové nabídce. Prostřednictvím té se můžeme dostat k programovému průvodci, výčtu nejoblíbenějších filmů a seriálů za poslední dobu či nahraným pořadům. V pořadí čtvrtá volba pak náleží HBO OD – archivu pořadů všech televizních stanic HBO. To nahradilo osamostatněné HBO GO. Výhodou je, že službu máte dostupnou přímo v aplikaci Lepší.TV a nemusíte tak řešit instalaci další aplikace a máte k dispozici stejně širokou nabídku obsahu. Ocenit musíme i možnost spustit skrze službu Lepší.TV rádiové vysílání s velkým výběrem stanic. Chybět pak nemůže ani možnost vyhledávání obsahu. Jako bonus je přítomna předpověď počasí a informace o tom, kdo zrovna slaví svátek.

Programová nabídka

Po kliknutí na volbu “Televize” se dostanete do přehledného EPG menu. Každé stanici je zde věnován jeden pás s pořady a vše je uspořádáno dle časové osy. Každý pořad má navíc svou grafiku a v nabídce se tak často zorientujete aniž byste museli číst popisky. Po najetí na libovolný pořad se ve spodní části obrazovky vždy zobrazí základní informace (typ pořadu, žánr, rok, délka a hodnocení) a jeho krátký popis. U spodního okraje obrazovky pak máte volby například pro ovládání přehrávání, nastavení nahrávání či v případě seriálů přechod na seznam epizod. V případě aplikace nainstalované v televizoru (v našem případě HiSense s VIDAA UI 3.0) pak máte možnost většinu těchto voleb ovládat přes barevná tlačítka na dálkovém ovladači.

Kvalita obrazu a zkušenosti s každodenním používáním

Již v době naší první zkušenosti s IPTV Lepší.TV se mohla tato služba pochlubit využitím kodeku h.265, díky kterému dokázala doručovat plynulý obraz v dobré kvalitě i na pomalejším internetovém připojení. Stačit na HD by přitom mělo již připojení s rychlostí 3 Mb/s – což se nám víceméně i potvrdilo. V průběhu času pak tvůrci Lepší.TV pracovali zejména na zlepšení stability a dalším zvýšení kvality obrazu. Co se stability týče, měli jsme možnost službu testovat v době, kdy byla opatření spojená s pandemií koronaviru na svém maximu. Spousta lidí tak bylo doma a (nejen) služba Lepší.TV čelila velkému náporu diváků. Během tohoto náporu došlo celkem ke dvěma větším výpadkům. Ty však byly poměrně rychle vyřešeny a s dalšími výraznějšími problémy spojenými se stabilitou jsme se nesetkali. Jediné, co můžeme v tomto ohledu vytknout jsou občasné problémy při přetáčení pořadu během zpětného shlédnutí. Jednou za čas se tak stane, že i když jste pořad přetočili, tam kde jste ho chtěli mít, přeskočí zpět na začátek přehrávání či se na chvíli zasekne.

Chromecast stále trochu pokulhává

Co se týče kvality přehrávání, ta je napříč zařízeními na dobré úrovni a nebojíme se ji přirovnat ke kvalitě, kterou nabízejí tradiční kabeloví a satelitní poskytovatelé. Škoda jen, že plné 1080p rozlišení je zatím dostupné jen u vybraných stanic. Již se “základním” HD jsme však neměli problém a to ani na 65″ 4k televizi. Nemile nás však překvapila nízká kvalita obrazu při využití Chromecastu 3. generace. Ta je způsobena jeho nepodporou kodeku h.264, na který právě Lepší.TV u vysílání v HD spoléhá. Pokud tedy nemáte chytrou TV, která by aplikaci Lepši.TV podporovala doporučujeme dokoupit nějaký Android TV Box (či přímo Lepší.TV Box) a službu používat prostřednictvím něj. Přehrávání skrze Chromecast tak vnímáme spíše jako bonus, či řešení pro malé televizory, například v kuchyni či ložnici. Byť už televizory s úhlopříčkou od 32″ dnes již celkem běžně disponují chytrými funkcemi a mnohdy i systémem Android TV.

Zpětné shlédnutí a nahrávání

Ani v případě IPTV služby Lepší.TV nesmí chybět jedna z velmi populárních televizních funkcí současnosti a sice zpětné shlédnutí. V závislosti na televizní stanici (a někdy i pořadu) je tak možné přehrávat pořady až 30 dní zpětně. Z pravidla je však zpětné shlédnutí dostupné alespoň 7 dní zpětně. Pokud se pak bojíte, že vám 7 dní na shlédnutí daného pořadu nebude stačit, můžete tuto lhůtu prodloužit funkcí nahrávání. Množství nahraných pořadů není nijak limitováno a ty jsou pak dostupné po dobu 30 dní. Perličkou je pak nově přidaná funkce zpětného shlédnutí pro vybrané dokumenty a seriály až 100 dní po jejich odvysílání.

Zbrusu nový Lepší.TV Box

Tím se pomalu přesouváme k jedné z největších novinek ve službě Lepší.TV. Pokud jste četli náš starší test této služby, jistě vám neuniklo, že jsme v něm nenechali nit suchou na tehdejším Lepší.TV Boxu. Právě ten se dočkal výměny za vylepšený, výkonnější model. Spolu s ním pak dostanete i zbrusu nový ovladač s QWERTY klávesnicí na spodní straně a podporou pohybového ovládání kurzoru (tzv. air mouse). Tento TV Box včetně zmíněného ovladače pak může být váš za 1 999 Kč s DPH – tedy za stejnou cenu jako předešlý model.

A co vlastně nový Lepší.TV Box přináší konkrétně? Stále se jedná o brandovanou “čínskou krabičku” s klasickým Androidem určeným pro smartphony a tablety. Ten byl, dle zástupců služby Lepší.TV, zvolen pro jeho širší možnosti úprav a především širší podporu aplikací v porovnání s oficiálním Android TV. V tomto ohledu nemůžeme než s tvůrci Lepší.TV souhlasit. Jednu z největších výhod pak spatřujeme v tom, že si do TV Boxu můžete doinstalovat prakticky libovolný prohlížeč pro systém Android. Právě absence kvalitního webového prohlížeče je přitom systému Android TV často vytýkána.

Vyšší výkon je znát

Jedním dechem však také musíme dodat, že systém Android TV má i své výhody a to zejména v oblasti uživatelské přívětivosti. Široká nabídka aplikací, které se však v mnoha případech krkolomně ovládají, tak nemusí být nutně pro každého výhra. Pohybové ovládání kurzoru myši je rozhodně lepší volbou než ovládání pomocí čtveřice tlačítek. Pokud bychom však měli na výběr, preferovali bychom přes všechna negativa právě systém Android TV.

Vylepšení se však dočkal hardware. Nejvýraznější změnou je zde operační paměť o kapacitě 2 GB, která se pozitivně projevila na chodu TV Boxu. Ten je rázem mnohem rychlejší, což zpozorujete zejména při přepínání mezi aplikacemi. S plynulým přehrávání 4k videa ze sítě ani zde nepočítejte – to však nejspíš nebude pro většinu cílové skupiny uživatelů problém. Co se týče her, vzhledem k zastaralému jednojádrovému čipu Mali-450 se špičkovými tituly nepočítejte. Jednoduché hříčky typu Crossy Road si zde však zahrajete.

Lepší.TV Box specifikace

Čipset: Amlogic S905X

Amlogic S905X CPU: 4x Cortex A53, 1,5 GHz

4x Cortex A53, 1,5 GHz GPU: Mali-450MP

Mali-450MP RAM: 2 GB

2 GB Úložiště: 16 GB + microSD

16 GB + microSD USB: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0

1x USB 2.0, 1x USB 3.0 Konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, Ethernet (RJ45)

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, Ethernet (RJ45) Výstupy: HDMI, optický audio, kombinovaný A/V

Dálkový ovladač s QWERTY klávesnicí

Vraťme se ale ještě k dálkovému ovladači. Ten se k TV Boxu připojuje prostřednicvím USB dongle v 2,4 GHz pásmu. Rozhodně se jedná o lepší volbu, než využívat klasický infračervený ovladač. Menší negativum je však, že jste takto nuceni připravit se o jedno USB. Naštěstí vám však ještě jedno USB 3.0 stále zbude v záloze. Ovladač je v podstatě rozdělen na dvě části. Vrchní, která je prakticky identická s naprostou většinou ovladačů k TV, domácím kinům či multimediálním centrům. Na spodní části se pak nalézá zmíněná čtyřřadá QWERTY klávesnice. Bohužel, všechna tlačítka na ovladači mají velmi tuhý chod a k jejich stisku je již zapotřebí vynaložit nějakou sílu, což na komfortu při jejím každodenním používání zrovna nepřidá. K dobru ovladači nemůžeme přičíst ani poměrně lacině působící provedení.

Kolik Lepší.TV stojí?

Ještě než se dostaneme k samotným cenám za používání služby Lepší.TV, musíme zmínit také fakt, že její používání je zcela bez závazků a můžete ji tak zrušit kdy budete chtít. Navíc dostanete první měsíc za korunu (včetně všech tří stanic HBO a videotéky HBO OD) a bez větších investic můžete službu dostatečně otestovat. Lepší.TV krom balíčku HBO nenabízí žádné další příplatkové programy. Už v základní nabídce se však nalézá, více než štědrá, nabídka aktuálně čítající 119 televizních stanic. Pokud však budete chtít službu používat na více zařízeních současně, musíte si připlatit.

Základní nabídka TV stanic – 199 Kč měsíčně

Programová nabídka HBO – 219 Kč měsíčně

Přehrávání na dalším zařízení současně – 99 Kč měsíčně

Lepší.TV Box – 1 999 Kč jednorázově

Vyplatí se Lepší.TV?

Tak, a máme za sebou další dlouhodobý test IPTV služby Lepší.TV. Stejně jako minule, i tentokrát v nás služba zanechala pozitivní dojem. Za poměrně nízkou cenu totiž nabídne velkou škálu benefitů s širokou nabídkou televizních stanic v čele. Líbí se nám, že tvůrci nepolevují a hledají cesty, jak svůj produkt neustále vylepšovat. V první řadě tak musíme ocenit inovované rozhraní, se kterým jsme se i po více než roční pauze rychle sžili. Troufáme si přitom tvrdit, že s jeho obsluhou nebudou mít s trochou cviku problém ani technicky méně zdatní uživatelé. Další pochvalu si zaslouží neustálé rozšiřování programové nabídky a zrovna tak za velmi obsáhlý seznam podporovaných zařízení. V současnosti je tak na našem trhu opravdu jen málo chytrých televizorů, na kterých by nebylo možné provozovat Lepší.TV. Pro řadu uživatelů tak odpadá nutnost pořizovat k TV další “krabičku” jen proto, aby si mohli pustit televizní vysílání.

Co se týče negativ, vyloženou kritiku si Lepší.TV nezaslouží v žádné oblasti, pár drobností se zde však stále najde. Škoda, že FullHD vysílání je zde stále ještě v plenkách a dostupné je tak jen u několika málo stanic. Pevně však věříme, že tvůrci budou v přidávání podpory FullHD vysílání pokračovat i nadále. Pro někoho pak může být nevýhodou i absence příplatkových balíčků, prostřednictvím kterých by si programovou skladbu ušil sobě na míru. Dokážeme si představit, že se najdou uživatelé, kteří využijí jen základní programy v kombinaci s HBO či s radostí obětují některé stanice za možnost přehrávání na více zařízeních současně.

A co Lepší.TV Box?

Lehce sporným bodem pak zůstává Lepší.TV box, který nás, ani ve své nové verzi, svými vlastnostmi nijak zvlášť neokouzlil. Tedy, nechápejte nás špatně, novinky s ním spjaté rozhodně vítáme a uživatelská zkušenost je zde mnohem příjemnější než v případě jeho předchůdce. Tomu pomohl vyšší výkon i lepší ovladač – byť máme menší výhrady k tuhému chodu tlačítek. Ovšem i přes argumenty o lepší podpoře aplikací se stále nemůžeme zbavit dojmu, že by systém Android TV byl pro běžného uživatele lepší volbou. Nicméně, ke koupi Lepší.TV Boxu vás nikdo nenutí a my vidíme hned několik skupin potenciálních cílových skupin tohoto zařízení.

V první řadě to jsou nenároční uživatelé, kteří TV Box využijí primárně pro službu Lepší.TV a nanejvýš si na něm pustí YouTube či Netflix. Další skupinou pak mohou být “hračičkové” kteří ocení možnosti neokleštěného Androidu. Proti TV Boxu tak doopravdy mluví především jeden argument a to jeho cena. Za 2 tisíce korun totiž můžete i na našem trhu pořídit například Xiaomi Mi Box S se systémem Android TV, nebo boxy s plnohodnotným Androidem, ale vyšším výkonem.

Využíváte nějakou IPTV službu, nebo spoléháte na “tradiční” poskytovatele?