Xiaomi ukáže v sobotu výjimečný kus hardwaru! Leica Leitzphone bude snem každého fotografa Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi chystá globální verzi svého fotomobilu Leica Edition, tentokrát pod názvem Leica Leitzphone powered by Xiaomi Telefon se už objevil na uniklých fotkách z Thajska, design se od čínské verze v několika věcech liší Oficiální představení se očekává na globálním eventu Xiaomi 28. února společně s Xiaomi 17 Ultra a Xiaomi 17 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Když se řekne Leica, většina lidí si představí ikonické fotoaparáty s červenou tečkou. Xiaomi se s německou značkou kamarádí už několik let a výsledkem je mimo jiné speciální edice vlajkového modelu Xiaomi 17 Ultra. Tu jsme zatím znali jen z čínského trhu, jenže několik dní před globálním představením unikly fotografie verze určené pro zbytek světa. A ta ponese jiné jméno i trochu jiný kabát. Z Leica Edition se stává Leica Leitzphone Jiná barva, jiný rámeček, otočené nápisy Zoomovací kolečko zůstává, výbava taky Kolik to bude stát? Z Leica Edition se stává Leica Leitzphone V Číně se telefon prodává jako Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Pro globální trh ale Xiaomi zvolilo odlišný přístup – zařízení ponese název Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Důvod? Nejspíš snaha ještě silněji zdůraznit značku Leica a přiblížit telefon zákazníkům, kteří se na německého výrobce fotoaparátů dívají s respektem. Holy fuckkkkkkk! Leitzphone! 😍 ❤️ 🇹🇭#streetphotography #xiaomi14series #shotonsnapdragon #Xiaomi14Ultra #xiaomi @Xiaomi @XiaomiIndia @XiaomiJapan pic.twitter.com/KLpVdnKW7j— Frank 🇨🇦📱 (@Frankforphones) February 23, 2026 Uniklé fotografie pocházejí z Thajska, kde se telefon zřejmě už dostal do předprodeje. Snímky působí autenticky a nejsou zde žádné známky manipulace, takže si můžeme udělat poměrně jasný obrázek o tom, jak se globální verze liší od té čínské. Jiná barva, jiný rámeček, otočené nápisy Čínská Leica Edition přichází ve dvou barevných variantách – bílé a černé – a obě mají výrazné dvoubarevné provedení, které telefonu dodává vzhled klasického fotoaparátu. U globální verze Xiaomi tento koncept opustilo. Místo něj dostanete jednotnou tmavě šedou barvu, která připomíná povrchovou úpravu těl fotoaparátů Leica. Xiaomi 17 Ultra Leica edition global. From what I saw no M9 additional cloud processing?!I asked was no additional options to process just choose M9 or M3.Am I missing a button??Definitely prefer Chinese design pic.twitter.com/BNJHYQUb0k— Frank 🇨🇦📱 (@Frankforphones) February 23, 2026 Další změnou je stříbrný rámeček místo černého a pozoruhodný detail: veškeré nápisy na zadní straně, včetně loga Leica a popisu optiky, jsou otočené o 90 stupňů. Čtou se tedy správně, když telefon držíte na výšku – tedy tak, jak ho většina lidí používá. V Číně naopak nápisy odpovídají orientaci na šířku, jako by šlo o skutečný fotoaparát. Zoomovací kolečko zůstává, výbava taky Co se naopak nemění, je to nejzajímavější – fyzický zoom ring okolo modulu zadního fotoaparátu. Ten funguje jako skutečný ovládací prvek objektivu a umožňuje přibližování, ostření i kontrolu expozice. Po hardwarové stránce zůstává základ totožný s běžným Xiaomi 17 Ultra. Srdcem je čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, hlavní snímač má velikost 1 palce, periskopický teleobjektiv nabízí rozlišení 200 Mpx a ultraširokoúhlý objektiv pokrývá ohniskovou vzdálenost 14 mm. Xiaomi k telefonu navíc nabízí i příslušenství v podobě fotografického kitu s adaptérem na 67mm filtry, odnímatelnou spouští a gripem s vestavěnou baterií o kapacitě 2 000 mAh. Kolik to bude stát? V Číně se Leica Edition prodává ve dvou konfiguracích. Základní s 16 GB RAM a 512GB úložištěm stojí v přepočtu zhruba 26 000 Kč, varianta s 1 TB pak okolo 29 200 Kč. Globální cena zatím není známa, ale dá se očekávat, že bude o poznání vyšší – jako ostatně u všech vlajkových lodí po přepočtu na evropské ceny. Oficiální představení by mělo proběhnout 28. února na globálním eventu Xiaomi, kde se očekává i uvedení standardního Xiaomi 17 Ultra a menšího Xiaomi 17. Pokud se potvrdí úniky z Thajska, Leica Leitzphone by mohl být dostupný velmi brzy po představení. Zaujal vás Leica Leitzphone, nebo je pro vás běžné Xiaomi 17 Ultra dostačující? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Leica únik informací Xiaomi Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025