Samsung představil One UI 7 a ukázal novinky

Velké změny se dočkalo řídicí centrum, hlavně po grafické stránce

Leaker Ice Universe vytvořil render, na kterém si ho můžeme prohlédnout

Jak upozornil server GSMArena, leaker Ice Universe zveřejnil na svém účtu na sociální síti X render, jak by mohla vypadat obrazovka nového řídicího centra očekávané aktualizace One UI 7 na telefonu Samsung Galaxy S25 Ultra.

Použil k tomu kombinaci makety, kterou ukázal již dříve a vizuálních prvků, které ukázal sám Samsung na prezentaci One UI 7. Uvedení One UI 7 se původně očekávalo dle zkušeností z předchozích let někdy v listopadu, ale podle informací přímo od Samsungu bude pravděpodobně uvedeno až společně s Galaxy S25.

One UI 7 + Galaxy S25 Ultra pic.twitter.com/VqHfJZ88Ir — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 7, 2024

Můžeme pozorovat další zvětšování ovládacích prvků a přibližování se vzhledu iOS. Jestli si tento přístup najde cestu k srdcím fanoušků Samsungu, se uvidí. Kromě renderu na síti X se můžete na nové řídicí centrum podívat i na videu níže.

One UI 7 Hands On with early test version 2

Jak se vám One UI 7 na Galaxy S25 líbí?

Zdroj: GSMArena, X