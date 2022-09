S téměř každým majitelem konzole Playstation se shodneme na tom, že titul Last of Us od studia Naughty Dog je jedním z těch nejlepších, které v novodobé herní historii vznikly. Postapokalyptický depresivní svět plný clickerů a dalších příšer, kam bohužel spadají i lidé, vyvolal v hráčích silné emoce a tak není divu, že se ke slovu přihlásilo HBO a chystá seriálovou adaptaci. A nyní si konečně můžeme vychutnat první trailer.

O čem je vůbec řeč? Nehráči zřejmě o tomto světě neví vůbec nic. Příběh Last of Us je zasazen do postapokalyptického světa, ve kterém byste určitě žít nechtěli. Joel a Ellie, hledají světlonoše. Jedná se o velkou skupinu lidí vyvíjející lék proti mutaci, která má na svědomí téměř kompletní vyhubení lidstva. A právě Ellie, která byla pokousána a nenakazila se by jim mohla v tomto ohledu značně pomoci. Jenže cesta je dlouhá a nemilosrdná.

The Last of Us (2023) CZ HD trailer

Dvojice narazí na spoustu nepřátel v podobě zombies, ale i banditů a není jisté, zda vytoužené světlonoše vůbec někdy objeví. První ukázka trvá přibližně minutu a půl a každý, kdo někdy světem Last of Us prošel jistě poznal některá známá místa. V tuto chvíli bohužel neznáme přesné datum vydání, počítá se však se začátkem roku 2023.

Jak se vám líbí první trailer na Last of Us?

Zdroj: YouTube