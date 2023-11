Společnost Xiaomi představila notebook Xiaomi Book 14 pro globální trh

Má výborný displej se 120Hz obnovovací frekvencí a Intel procesory

S cenou se ale výrobce zatím nepochlubil

Čínské Xiaomi nám nedávno ukázalo výborné telefony řady Xiaomi 14, přičemž jejich evropské uvedení můžeme s vysokou pravděpodobností očekávat v únoru příštího roku. Mezitím se nám však na globálním trhu objevil jiný produkt – laptop Xiaomi Book 14, který se chlubí skvělým displejem, dostatečným výkonem a kompaktními rozměry.

Xiaomi Book 14 disponuje 14palcovým IPS panelem s rozlišením 2,8K. Displej má navíc 120Hz obnovovací frekvenci, kontrastní poměr 1500:1 a pokrývá 100 % prostoru sRGB. Maximální jas je pak průměrných 300 nitů. Čínská firma dává na výběr ze dvou konfigurací. Ta první zahrnuje procesor Intel Core i3-1220P, který podává o něco vyšší výkon než třeba Ryzen 5 5500U. Dopomáhá mu 8 GB LPDDR5 RAM, integrovaný grafický čip Iris Xe a 256GB PCIe 4.0 SSD disk.

Druhá konfigurace má 512GB SSD disk a výkonnější procesor Intel Core i5-12500H. Co se výdrže týče, laptop je vybaven 56Wh baterií, která dle výrobce vydrží až 12 hodin na jedno nabití, čemuž lze ale v kombinaci s poměrně žravými Alder Lake procesory věřit jen těžko. Další výbava zahrnuje USB-C 3.2 Gen2, HDMI 2.1, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Váha pak činí 1,37 kg a systémem je pochopitelně Windows 11 ve verzi Home. V tuto chvíli se laptop nachází na globálním webu, ale cenu si výrobce v tuto chvíli nechal pro sebe, stejně jako konkrétní dostupnost. Zatím tedy není jasné, zda novinka zamíří do Evropy, potažmo přímo do Česka.

Zdroj: gizmochina.com